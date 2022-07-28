وزير الري يتابع موقف إيراد مياه نهر النيل ومعدلات سقوط الأمطار

تابعت لجنة إيراد النهر بوزارة الري الحالة الهيدرولوجية للنهر، والسيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل، وموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، وآليات إدارة فترة أقصى الاحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة.

جاء ذلك خلال لقاء عُقدته اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه.

واستعرض وزير الري خلال الاجتماع معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل وتبين أن معدلات الأمطار حول المعدل خلال شهر يوليو حتى الآن.

وصرح بأن الوزارة تستهدف توفير الاحتياجات المائية بكفاءة، والتعامل الفوري لحسم أي شكاوى من المنتفعين ، موجهاً بالاستمرار فى رفع درجة الاستعداد خلال فترة أقصى الاحتياجات لإدارة المنظومة المائية بنجاح.

وتابع وزير الري خلال الاجتماع الموقف المائى بمختلف إدارات الرى والصرف والميكانيكا لضمان تحقيق المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ، والإطمئنان على جاهزية محطات الرفع و وحدات الطوارى بمختلف المحافظات.

ويتم عقد لجنة إيراد النهر بشكل دورى لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.