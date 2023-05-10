وزير الري يتابع خطة عمل مبادرة «التكيف بقطاع المياه»

استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية كلاً من الوزير مفوض أحمد شريف ، والوزير مفوض أحمد طايع ، وسكرتير ثاني أدهم عمر بوزارة الخارجية لاستعراض خطة عمل مبادرة التكيف بقطاع المياه” AWARe” .

ويشار إلى أن مبادرة التكيف بقطاع المياه التي يستعرض خطتها وزير الري والموارد المائية أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27.

وصرح الدكتور سويلم بأن هذه المبادرة تحفز التعاون الشامل لمعالجة تحديات المياه وزيادة المرونة وتقديم حلول للتعامل مع تغير المناخ ، فى ظل أن تحديات المياه والمناخ العالمية تؤثر على المليارات من السكان في جميع أنحاء العالم ، حيث تهدف هذه المبادرة إلى العمل على تنفيذ مشروعات فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية بالدول النامية وخاصة الدول الأفريقية.

المحاور الستة لمبادرة التكيف بقطاع المياه

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية و الري

تم خلال الاجتماع استعراض مكونات وخطة عمل المبادرة ، ومحاور المبادرة الستة والتى منها مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادي على إستخدام المياه العذبة وتدهورها، واحتساب المياه الخضراء عند وضع الخطط الوطنية لاستخدام المياه وإستراتيجيات التكيف، بجانب التعاون على نطاق أحواض الأنهار الدولية فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية.

وتضمنت محاور المبادرة تعزيز الإدارة المستدامة منخفضة الانبعاثات والتكاليف لمياه الشرب وخدمات الصرف الصحي مع وضع أنظمة إنذار مبكر للظواهر المناخية المتطرفة بالإضافة إلى ربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخي.

وصرح الدكتور سويلم بأن المبادرة في شكلها الحالي هي نتيجة جولات متعددة من التشاور سواء أثناء أو بعد مؤتمر COP27 بخلاف الاجتماعات الإفتراضية واللقاءات التى تمت مع مختلف المنظمات الإقليمية والدولية ومجهودات وزارة الخارجية المصرية والبعثات المصرية فى كل من نيويورك وجنيف.

طرق تنفيذ المبادرة

وأضاف وزير الري أن طرق تنفيذ مبادرة التكيف بقطاع المياه تشتمل على أطر التمويل الميسرة ، وإجراءات نقل التكنولوجيا القابلة للتطبيق بالإضافة إلى بناء القدرات فى مجال المياه.

وأوضح أن مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية التابع للوزارة أصبح بمثابة مركز إفريقي للتدريب في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة مبادرة “AWARe” بالشكل الذى يُسهم في رفع قدرات العاملين بالدول الأفريقية في مجال إدارة المياه والتعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه.

وكشف أنه يجرى حاليا عقد أول دورة تدريبية بمقر مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية التابع للوزارة بمشاركة 24 متدربا أفريقيا ، وذلك اعتبارا من يوم 2 مايو 2023 ولمدة 5 أسابيع.

تفاصيل عن المبادرة

وأوضح الدكتور سويلم أن مبادرة “AWARe” سيتم تنفيذها بالتعاون مع العديد من الدول والمنظمات الشريكة والتي ستتراوح درجة مشاركتها بين التعهد بأن تتماشى الخطط الوطنية مع أهداف وغايات المبادرة ، أو دعم الدول المبادرة من خلال حشد التمويل وبناء القدرات والمساعدة الفنية ونقل التكنولوجيا والمعرفة ، أو المشاركة في قيادة أحد مسارات العمل.

وأضاف أن الكيان المؤسسي للمباردة سيتكون من لجنة توجيهية دولية تتألف من الأعضاء المؤسسين ورئاسة مؤتمر المناخ (السابق والحالى واللاحق) والدول والمنظمات الشريكة الرائدة والداعمة والبلدان المضيفة للمحاور الإقليمية.

بالإضافة إلى تواجد الأمانة العامة للمبادرة والتي تتولى مهمة تنظيم اجتماعات اللجنة التوجيهية ودعم التنسيق الداخلي ، وإعداد جداول الأعمال ودعم عمل المجلس الاستشاري العلمي والتواصل مع جميع المعنيين بالمياه في شتى أنحاء العالم ، والمجلس الاستشاري العلمي والذي سيضم أعضاء من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ومراكز البحوث والشخصيات العامة ذات الصلة العلمية.

جدير بالذكر أن مصر بذلت بنجاح جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية لوضع المياه في قلب العمل المناخي العالمى من خلال إطلاق مبادرة “التكيف في قطاع المياه”.

بجانب تنظيم “يوم للمياه” للمرة الأولى خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 ، وحشد جهود المجتمع الدولى لدعم قضايا المياه خاصة أن تحديات المياه العالمية في الوقت الحالي تؤثر سلباً على العديد من الدول حول العالم وخاصة الدول النامية وعلى رأسها الدول الإفريقية.