وزير الري يتابع تجربة زراعة الأراضي الملحية بالسويس

تفقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، مشروعات الوزارة بمحافظة السويس اليوم.

والتقى عبد العاطى، اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والذى أعرب عن ترحبيه بزيارة الوزير، وتم خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات التي تنفذها الوزارة بالمحافظة، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والمحافظة لتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

وتفقد الوزير يرافقه اللواء عبد المجيد تجربة خاصة بزراعة الأراضى الملحية باستخدام مياه الصرف الزراعى لزراعة القمح عالي الملوحة، وغيرها من الزراعات التي تتحمل درجات الملوحة المرتفعة بهدف تعظيم كفاءة استخدام المياه.

الجدير بالذكر أن التجربة يتم تنفيذها علي مساحة ١٥ فدانا، وقد خصص محافظ السويس هذه المساحة لعمل التجربة البحثية في إطار التنسيق الدائم بين الوزارة والمحافظة.

وعانت هذه المساحة سابقاً من ارتفاع منسوب المياه الارضية وزيادة نسبة تركيز الأملاح بها والتي بلغت ٧٠٠٠ الى ١٠ آلاف جزء فى المليون، ويتم الزراعة باستخدام مياه الصرف الزراعى متوسطة الملوحة والتى تصل الى ١٣٣٩ جزءا فى المليون.

وتم الردم بسمك ٦٠ سم فوق التربة الملحية وتنفيذ شبكة ري حديث وشبكتي صرف مغطى وصرف مكشوف، وزراعة بعض المحاصيل التى تتحمل الملوحة مثل القمح المتحمل للملوحة والجفاف والجوافة والزيتون والتين الشوكى والرمان وبعض محاصيل الخضر التى تتحمل الملوحة.

ووجه عبد العاطى بتدريب عدد (١٠) من المزارعين على تقنيات استخدام مياه الصرف الزراعى لزراعة المحاصيل التي تتحمل درجات الملوحة المرتفعة بالأراضي الملحية بهدف نشر هذه التجربة الناجحة والتوسع فيها بجميع المناطق المماثلة.

كما تفقد وزير الري أعمال تأهيل ترعة الخواطرة بمحافظة السويس ، والتقي عددا من المنتفعين بزمام الترعة حيث أبدوا سعادتهم بأعمال التأهيل التي تقوم الوزارة بتنفيذها، مشيرين للدور الهام الذي تمثله أعمال التأهيل في تحقيق عدالة توزيع المياه بين المنتفعين على الترعة، بخلاف المردود البيئي والحضاري للأعمال المنفذة.

ووجه بزراعة الأشجار علي جانبي الترعة لتدعيم جسور الترعة وتعظيم المظهر الجمالي لها، مؤكدا أن الوزارة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للانتهاء من المشروع القومى لتأهيل الترع نظراً لمردوده الكبير مائيا وبيئيا واقتصاديا واجتماعيا.

كما تفقد وزير الري مشروع الرى الحديث المنفذ بجمعية محمد كريم الزراعية الواقعة على ترعة الشلوفة بمحافظة السويس بزمام ٤٥٠٠ فدان ، واستعرض النجاح الذى حققته المزرعة فى إنتاج المانجو والبرتقال واليوسفي والزيتون والتفاح والبرسيم والقمح والخضار.

كما التقى بعدد من المزارعين حيث أوضح لهم أهمية نظم الري الحديث واستخدام مقياس رطوبة التربة في تحسين عملية الرى وتقليل تكلفة الأسمدة والطاقة والعمالة وزيادة الإنتاجية المحصولية للفدان.

وأعرب وزير الري عن رغبته فى أن يكون هذا النموذج الناجح وغيره من نماذج التحول للرى الحديث دافعاً للعديد من المزارعين للتحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث.

كما تفقد عبد العاطي أعمال تأهيل ورفع كفاءة محطة ري الشلوفة رقم (٥) والتي تخدم زمام ٤٥٠٠ فدان، والجارى تأهيلها حاليا في إطار رفع كفاءة المنظومة المائية بمصر.