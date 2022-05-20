وزير الري يتابع الموفق التنفيذى لمشروع تبطين الترع والمصارف

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري اجتماعا، لمناقشة الموقف التنفيذى للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقى.

وصرح الدكتور عبد العاطى بأنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 5065 كيلومترا بمختلف محافظات الوادى والدلتا، من أعلاها 5288 كيلومتر بمحافظة قنا و 513كيلومتر بمحافظة المنيا و 487 كيلومتر بمحافظة بنى سويف و 353كيلومتر بمحافظة سوهاج و 328 كيلومتر بمحافظة القليوبية و 321 كيلومتر بمحافظة الشرقية و 319 كيلومترا بمحافظة الدقهلية و 296 كيلومترا بمحافظة كفر الشيخ و 268 كيلومترا بمحافظة الإسكندرية و 266 كيلومترا بمحافظة المنوفية.

وأضاف أنه يجرى تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4200 كيلومتر ، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2796 كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه إلى 12061 كيلومترا.

وفيما يخص تأهيل المساقى .. فإنه من المستهدف تأهيل 516 كيلومترا من المساقى بمحافظات القليوبية وأسيوط والمنوفية والفيوم والإسكندرية، حيث تم طرح وإسناد 330 كيلومترا منها.

كما يجرى تأهيل 258 كيلومترا من المساقى ، وتم الانتهاء من تأهيل 72 كيلومتر منها 33 كيلومترا بمحافظة القليوبية و 32 كيلومترا بمحافظة الفيوم و ٤ كيلومترات بمحافظة أسيوط و 2 كيلومتر بمحافظة المنوفية و كيلومتر بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح “عبد العاطى” أن شبكة الترع كانت تعانى من مشكلات عديدة فى السنوات السابقة ، وأن عملية تحديث المنظومة المائية من خلال تأهيل الترع والمساقى والتحول للرى الحديث واستخدام تطبيقات الرى الذكي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية.

وأضاف أن أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الرى ، مثل حدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه ، وحسم مشكلات نقص المياه بنهايات الترع ، وحصول المزارعين على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب ، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، بالإضافة للتأثير الإيجابي علي الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض ، بالإضافة للمردود البيئى والجمالى.

وأشار وزير الري، إلى أنه يتم متابعة جميع العمليات التى يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.