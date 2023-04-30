وزير الري يتابع المناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة الاستعدادات الحالية لفترة أقصى الاحتياجات، وإجراءات متابعة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف بمختلف المحافظات.

واستعرض وزير الموارد المائية خلال الاجتماع نتائج مرور اللجان التابعة للوزارة على أعمال تطهيرات الترع والمصارف بالعديد من المحافظات.

وشدد الدكتور سويلم على سرعة نهو ما تبقى من أعمال التطهيرات، وقيام مديري عموم الرى بجميع المحافظات بتشديد الرقابة علي جودة تطهيرات الترع.

بالإضافة إلى الاستمرار فى متابعة المناسيب والتصرفات وحالة جسور بالترع والمصارف ، والاطمئنان على قدرة هذه المجارى المائية على إمرار التصرفات المائية المطلوبة.

وذلك لضمان استيفاء كافة الاحتياجات المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المقبلة ، والتوجيه بسرعة نهو مراجعة خطط التطهيرات بالمحافظات المختلفة ، وذلك بالتنسيق بين الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات.

وأكد الدكتور سويلم على قيام مديري عموم الرى بجميع المحافظات باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتجنب التطهيرات الجائرة علي جسور الترع.

والتأكد من ملائمة المعدات المستخدمة من المقاولين فى أعمال التطهيرات بالشكل الذى لا يتسبب فى حدوث تطهير جائر لجسور الترع، مع قيام كل إدارة بتحديد المناطق الحرجة بزمام الإدارة والتى تستلزم المتابعة الدائمة لها لضمان توافر المناسيب والتصرفات المطلوبة بها.

مجهودات وزارة الموارد المائية

اجتماع وزارة الموارد المائية والري بشأن متابعة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف

وجه الدكتور سويلم بقيام مسئولى الوزارة بالمحافظات بالتنسيق الفوري والمستمر مع أجهزة المحافظة لرفع نواتج التطهيرات علي جسور الترع والمصارف داخل وخارج الكتل السكنية بشكل فورى ومنع تراكمها.

كما وجه بزيادة الإعتماد علي التشغيل الذاتي بمعرفة أجهزة الوزارة والاعتماد علي معدات الوزارة في تنفيذ أعمال التطهيرات .

وأكد سويلم على ضرورة مواصلة التنسيق بين أجهزة الرى والصرف والميكانيكا ، والاستمرار فى رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات ، لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين ، وجاهزية محطات الرفع وحدات الطوارئ النقالى لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف .

تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس محمد صالح الوكيل الدائم للوزارة ، والمهندس علي منوفي رئيس مصلحة الري، والدكتور عصام خليفة رئيس هيئة الصرف ، والدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والدكتور رجب عبد العظيم مساعد الوزير لشئون المياه.

بالإضافة إلى حضور المهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط، والمهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، والمهندس إيهاب الجوهري رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والمهندس نادي جرجس رئيس قطاع الري.

وحضر أيضًا الاجتماع الدكتور سامي سعد مدير معهد بحوث الهيدروليكا ، والدكتور جمال محمد القصار مدير معهد بحوث إدارة المياه وطرق الرى، والدكتور ياسر رسلان مدير معهد بحوث النيل، والدكتور حسام سيف مدير معهد بحوث صيانة القنوات المائية.

والمهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ.