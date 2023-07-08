وزير الري يتابع إجراءات حصر وصيانة معدات الوزارة وتعظيم الاستفادة منها

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري تقريراً من الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار لاستعراض إجراءات حصر وصيانة المعدات التابعة للوزارة.

واستعرض وزير الموارد المائية الإجراءات الجارية لحصر كل المعدات التابعة لجهات الوزارة المختلفة وإجراءات صيانة هذه المعدات ورفع كفاءة استخدامها لتعظيم الاستفادة منها في تنفيذ الأعمال الخاصة بالوزارة بالشكل الذى يخدم منظومة الموارد المائية بالشكل الأمثل؛ حيث يبلغ إجمالى المعدات بالوزارة 1224معدة (383معدة بقطاع الرى – 194معدة بقطاع حماية نهر النيل – 647 معدة بهيئة الصرف).

وصرح الدكتور سويلم بأنه يتم عمل تقييم لحالة كل المعدات بالوزارة، ودراسة سُبل تعظيم الاستفادة منها والتوظيف الجيد لها، ودراسة كل المعوقات التي تُعيق الاستخدام الأمثل لها، وحصر احتياجات الجهات المختلفة، مع دراسة نقل المعدات بين مختلف الجهات طبقاً لحاجة العمل بكل جهة من خلال لجنة مركزية تشرف على صيانة وشراء وتكهين معدات الوزارة الموجودة بقطاعاتها المختلفة لضمان رفع كفاءة المعدات وترشيد النفقات.

وأشار لأهمية تحديد الاحتياجات المطلوبة لصيانة المعدات وقطع الغيار المطلوبة، وحصر قطع الغيار المتوافرة بمختلف مخازن الوزارة لاستخدامها في أعمال رفع كفاءة المعدات، وتحديد العجز في أعداد الفنيين وسائقى المعدات بمختلف المحافظات.

كما وجه بضرورة الاعتماد على التدريب التحويلى لسد العجز فى الفنيين والسائقين، مع أهمية العمل على رفع قدرات الفنيين العاملين بالوزارة القائمين على إستخدام هذه المعدات، بما يُسهم في زيادة قدرة أجهزة الوزارة على تنفيذ الأعمال ذاتياً بقدر الإمكان.

ويبلغ اجمالى أعداد سائقى المعدات بالوزارة 492 سائق معدة ( 98معدة بقطاع الرى – 74معدة بقطاع حماية نهر النيل – 320معدة بهيئة الصرف).

الجدير بالذكر أنه قد سبق إنشاء تطبيق بمعرفة مهندسى الوزارة لحصر بيانات المعدات ومتابعة أعمال صيانتها بجهات الوزارة المختلفة، مع إمداد هذا التطبيق بالبيانات اللازمة لتفعيل العمل بهذا التطبيق والاستفادة منه على الوجه الأمثل.