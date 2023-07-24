وزير الري يتابع إجراءات تنفيذ مشروع تحديث أنظمة تشغيل قناطر إسنا الجديدة

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرا من المهندس إيهاب الجوهري رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحديث أنظمة وأجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة .

وصرح الدكتور سويلم بأن مشروع قناطر إسنا يأتي ضمن سياسة الوزارة لضمان استمراية تشغيل مكونات القناطر المختلفة بكفاءة والقيام بدورها المنوط على الوجه الأكمل من خلال تطوير وتحديث القناطر الكبرى وتعظيم الاستفادة منها والمحافظة على مكوناتها وزيادة العمر الافتراضي لها من خلال تطبيق أحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة فى إدارة وتشغيل القناطر لزيادة التحكم فى إمرار التصرفات المائية المطلوبة وفى الأوقات المحددة .

أهداف مشروع قناطر إسنا

يهدف المشروع لتحسين أداء بوابات المفيض عن طريق رفع كفاءتها ، وحسم جميع الأعطال الكهربائية والميكانيكية ، والوقوف على حالة جميع الأجزاء المعدنية لإصلاحها ، ورفع كفاءة مراقبتها وضمان سهولة التشغيل واتزان حركتها.

بالإضافة إلى سرعة التحكم فيها باستخدام أنظمة حديثة، وتوفير قطع الغيار التى تسهل عملية الصيانة والإصلاح لجميع الأجهزة والمعدات ، بما يحقق التحكم الدقيق فى المناسيب وأقصى استفادة ممكنة من التصرفات فى توليد الكهرباء عن طريق محطة توليد كهرباء إسنا .

وأضاف وزير الري أن مدة هذا المشروع تصل إلى 24 شهرا، ومن المقرر الانتهاء بالكامل من تنفيذ المشروع فى شهر ديسمبر 2024 ، حيث تم خلال الفترة السابقة من زمن المشروع إجراء الدراسات اللازمة لتقييم عناصر تشغيل بوابات القنطرة.

وكذلك إجراء الدراسات المتعلقة بربط تشغيل بوابات قناطر إسنا الجديدة بمحطة توليد كهرباء إسنا ، كما تم تحديد المنظومة الحديثة المطلوب تشغيلها وبدء العمل فى تنفيذها ، ووجه الدكتور سويلم باستمرار متابعة سير العمل بالمشروع لمواكبة البرنامج الزمني المقرر .

جدير بالذكر أن قناطر إسنا الجديدة تعد أحد أهم مشروعات القناطر الكبرى المقامة على نهر النيل ، وقد أنشئت القناطر الجديدة لتحسين عملية التحكم فى إمرار التصرفات المائية ، وتوليد طاقة كهربائية تعادل 90 ميجاوات/ ساعة وبما يعادل 634 ألف ميجاوات سنويا.

إلى جانب تحسين حركة الملاحة النهرية بين الأقصر وأسوان ، وإنشاء جسر بري يربط بين شرق وغرب مدينة إسنا ، وتتكون القنطرة من “هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، ومحطة توليد كهرباء، وقناة المفيض والتى تتكون من 11 بوابة إلى جانب سد ركامي بطول 520 مترا”.