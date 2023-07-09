وزير الري يتابع إجراءات تطوير المعامل التابعة لزيادة فاعلية إجراءات إعادة استخدام المياه

عقد الدكتورهاني سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة إجراءات تطوير المعامل التابعة لهيئات ومصالح الوزارة المختلفة لزيادة فاعلية إجراءات إعادة استخدام المياه فى مصر .

وصرح الدكتور سويلم أنه حريص على متابعة إجراءات تطوير و رفع كفاءة المعامل التابعة للوزارة وذلك لخدمة خطط الوزارة الحالية والمستقبلية في مجال إعادة إستخدام المياه بصورة فعالة وآمنة تحقق الإستفادة من كل نقطة مياه ، مع التأكيد على جودة المياه المرفوعة من المصارف الزراعية قبل خلطها مع مياه الترع .

وأشار لأهمية التوسع في إعادة إستخدام المياه بناءا على أسس علمية وبيانات دقيقة تخص كمية ونوعية المياه الداخلة والخارجة من محطات الخلط ، بهدف مواجهة التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر ، وصولا إلى الوفاء بالإحتياجات المائية لكافة قطاعات ومستخدمي المياه .

و وجه وزير الموارد المائية بتشكيل فريق عمل من وحدات الوزارة المختلفة لدراسة متطلبات وإشتراطات عملية إعادة إستخدام المياه على طريق الوفاء بالاحتياجات المائية ، و ذلك يشمل أيضا تحديد الأماكن المثلى لإقامة مثل تلك المحطات لتحقيق أقصى استفاده من المياه كما و نوعا .

كما أكد على أهمية تحقيق الإستفادة القصوى من بيانات شبكات الرصد الآلية لنوعية المياه بالترع والمصارف والاستفادة من التقارير السنوية الصادرة في هذا الشأن قبل الشروع في التخطيط لعمليات إعادة إستخدام المياه .

بحضور كل من الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، و المهندسمحمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف ،و الدكتور محسن يسرى مدير المعامل المركزية للرصد البيئي ، والدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير ، والمهندس عبد الحميد عبد المريد مدير المعمل المركزي بالوادى الجديد .