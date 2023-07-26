وزير الري يتابع أعمال مجلس وزراء المياه الأفارقة «الأمكاو»

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة أعمال مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) في ظل الرئاسة المصرية الحالية للمجلس.

وتم خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات في ملف مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) بناء على توصيات إجتماع الجمعية العمومية للمجلس والتي عقدت خلال الفترة (13 -15) يونيو 2023 .

كما تمت مناقشة التنسيقات التي تمت مؤخرا مع العديد من الدول الأفريقية للتأكيد على دعم المبادرة الدولية للتكيف في قطاع المياه AWARe والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي COP27.

إلى جانب مشاركة الدول الأفريقية في برامج بناء القدرات التي يقدمها “المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي” PAN AFRICAN والذي قامت مصر بتدشينه تحت مظلة المبادرة لضمان تحقيق أقصى استفادة للخبراء والعاملين في مجال المياه والمناخ بالدول الأفريقية.

كما تم خلال الاجتماع بحث آلية حصر الإحتياجات التدريبية للدول الإفريقية للعمل على توفيرها من خلال المركز الأفريقي، وتناول الإجتماع أيضا المشاركة المصرية كرئيس للأمكاو في جلسات “الأسبوع العالمي للمياه” والمزمع عقده في ستوكهولم خلال الفترة من (20-24) أغسطس المقبل.

وتم استعراض المشاركة المصرية فى إعداد المجلة التى سيصدرها الامكاو وتشارك بها الدول الأعضاء بمقالات تستعرض فيها أحدث الإنجازات في مجال المياه لتسليط الضوء على جهود الدول الافريقية في هذا القطاع الهام.

عقد الاجتماع بحضور كل من الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل ، والسفير رفيق خليل المستشار السياسى للوزير، والدكتورة نهال عادل مساعد الوزير للتعاون الدولي.

والدكتورة تهاني سليط رئيس الإدارة المركزية للتعاون الخارجي بقطاع مياه النيل، والمهندسة سماء عبد المجيد مديرعام التعاون الاستراتيجى بقطاع شئون مياه النيل، والمهندسة ايناس عبد الحليم مدير عام المنظمات بقطاع مياه النيل، والمهندس مصطفى سنوسي معاون الوزير لشئون مياه النيل ، والمهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الإقليمي.