وزير الري يتابع أعمال حماية الشواطئ بمحافظة بورسعيد

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرا من المهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ بخصوص أعمال حماية الشواطئ بمحافظة بورسعيد .

وصرح وزير الري بأن المشروعات المنفذة بمحافظة بورسعيد تعد جزءاً من مشروعات حماية الشواطئ التى تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية ، وحماية المواطنين والمنشآت ، والعمل على استقرار المناطق السكنية والصناعية والمدن الجديدة ، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر .

وأوضح أن هذه المشروعات كان لها أثر كبير في وقف التراجع المتزايد في خط الشاطئ وحماية الثروة العقارية لمدينة بورسعيد وضاحية الجميل غرب بورسعيد ، وكذلك اكتساب أراضي جديدة بمساحة تزيد عن 2 مليون متر مربع بالمنطقة غرب مدينة بورسعيد.

كما وفرت الحماية لعدد من المنشآت الحيوية مثل مطار الجميل وطريق “بورسعيد – دمياط” الرئيسي والمنشآت الصناعية والبترولية الهامة بغرب بورسعيد، وحماية المناطق الساحلية المنخفضة بمنطقة الديبة وأيضا حماية بحيرة الملاحة والمنشآت الحيوية شرق قناة السويس .

مشروعات الحماية المنفذة ببورسعيد

تتضمن مشروعات الحماية المنفذة بمحافظة بورسعيد إنشاء 6 من حواجز الأمواج المنفصلة لحماية ضاحية الجميل غرب بورسعيد، وإنشاء بوغاز الجميل الجديد 2 وعمل استطالة لألسنة البوغاز ليصل طولها لحوالى 850 مترا.

كما تتضمن إنشاء الحائط البحري أمام المطار بغرب بورسعيد، وإنشاء 15 رأسا بحرية بمنطقة مطار الجميل، وأعمال حماية المنطقة غرب بوغاز الجميل الجديد وحتى قرية الديبة علاوة على أعمال حماية وتكريك بوغازي الجميل لتنمية بحيرة المنزلة، بالإضافة إلى إنشاء قناة شعاعية على امتداد بوغاز الجميل القديم (بوغاز 1) وأعمال حماية الشريط الساحلي لبحيرة الملاحة شرق قناة السويس.

وتم الانتهاء مؤخراً من تنفيذ عملية لحماية المنطقة الساحلية شمال الطريق الساحلي من غرب بوغاز الجميل الجديد (2) وحتي قرية الديبة ، ومن الشركة الفرعونية للبترول وحتي غرب قرية الديبة من الغمر بالمياه أثناء النوات وهياج البحر خلال فصل الشتاء ، نظراً لانخفاض مناسيب الأرض الطبيعية ، وذلك ضمن أعمال “مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” .

بالإضافة إلى العمل على تطوير وتنمية البحيرات الشمالية وتحسين نوعية المياه وزيادة الثروة السمكية بها.. فقد قامت هيئة حماية الشواطئ بتنفيذ عملية حماية وتكريك بوغازي أشتوم الجميل المغذيين لبحيرة المنزلة.

والعملية عبارة عن تنفيذ امتداد للرأسين البحريين المحددين لبوغاز اشتوم الجميل الجديد غرب مدينة بورسعيد، وتنفيذ أعمال تكريك بمنطقة الرؤوس البحرية المنفذة غرب بوغاز أشتوم الجميل الجديد.

وبالمنطقة البحرية أمام بوغاز الجميل الجديد، وداخل بوغاز اشتوم الجميل الجديد، وبمنطقة حواجز الأمواج المنفصلة القائمة بمنطقة الجميل غرب مدينة بورسعيد، وبالمنطقة البحرية أمام بوغاز أشتوم الجميل القديم، وكذلك إنشاء 2 لسان بحري لبوغاز الجميل القديم (1).