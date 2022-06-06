وزير الري يتابع أعمال تأهيل الخزان القديم وتطوير المركز الثقافى الأفريقى بأسوان

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع المهندس أشرف المحمدى رئيس الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان ، والمهندسة إيرين فايز مدير عام متحف النيل بأسوان، والمهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير لشئون مياه النيل، لمتابعة أعمال تأهيل خزان أسوان القديم وأعمال تطوير المركز الثقافى الأفريقى بأسوان والنصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية.

وصرح الدكتور عبد العاطى بأن وزارة وزير الموارد المائية والري حريصة على متابعة الحالة الإنشائية لكل المنشآت المائية على مستوى الجمهورية للتأكد من حالة المنشأ، وعلى رأسها السد العالي، وخزان أسوان القديم الجارى إعادة تأهيله حالياً وتغيير نظام التحكم في بواباته لإستخدام النظام الإلكتروني.

وإستعرض الدكتور عبد العاطى أعمال التطوير المتواصلة بالمركز الثقافى الأفريقى بأسوان والنصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية واللذان يُعدان من المقاصد السياحية البارزة بمدينة أسوان، حيث يضم المركز العديد من المقتنيات التى تمثل حضارة وثقافة الدول الإفريقية وعادات وتقاليد الشعوب الإفريقية ، ويستعرض النصب التذكارى تاريخ إنشاء السد العالى.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى قامت بإنشاء المركز الثقافى الأفريقى بأسوان ، ليصبح مقصداً سياحياً بارزاً بمدينة أسوان ، وكان يعرف سابقاً بمتحف النيل ليتم تطويره وتحويله الى المركز الثقافى الإفريقى، وإضافة العديد من المقتنيات التى تمثل حضارة وثقافة الدول الإفريقية وعادات وتقاليد الشعوب الإفريقية ليصبح إضافة حضارية هامة بمدينة أسوان تعبر عن ثقافات الدول الأفريقية المختلفة ،

ويضم المركز 5 مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل ،

كما تم الإنتهاء من تنفيذ مسرح رومانى مفتوح كأحد مكونات المركز. وقد تم إنشاء النصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية فى عام 1967، ويصل ارتفاعه الى 72 مترًا، وهو مصمم على شكل زهرة لوتس من 5 بتلات محفور عليها نقوش تحكى تاريخ إنشاء السد العالى، ويُعد أحد المزارات السياحية التي يُقبل عليها السائحون من جميع دول العالم لما يقدمه من رؤية بانوراميه للسد العالي والمنطقة المحيطة.