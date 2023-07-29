وزير الري يتابع أعمال تأهيل أفمام الترع الآخذة من ترعة الإبراهيمية

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرا من المهندس إيهاب الجوهري رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، يستعرض أعمال تأهيل أفمام الترع الآخذة من ترعة الإبراهيمية أسفل خط السكة الحديد “القاهرة-أسوان”.

وصرح وزير الري بأن هذه الأعمال تتم بالاشتراك بين قطاع الخزانات والقناطر الكبرى ومعهد بحوث الإنشاءات التابع للمركز القومى لبحوث المياه ، وذلك في إطار العمل على تحديث وتأهيل وصيانة المنشآت المائية بمختلف محافظات الجمهورية.

ويقوم معهد بحوث الإنشاءات بعمل وإعداد الدراسات اللازمة عن المنشأ ووضع الحلول الهندسية السليمة طبقا لحالة كل منشأ ، ويلى ذلك قيام الإدارة العامة لقناطر أسيوط الجديدة بإعداد العقد والطرح والتنفيذ للأعمال المطلوبة ، مع استمرار دور المعهد – كاستشاري للأعمال – فى القيام بجميع الاختبارات اللازمة والتي تضمن سلامة و نجاح أعمال التأهيل.

أعمال تأهيل أفمام الترع

يجرى حاليا تنفيذ عملية تأهيل وتدعيم فم مصرف تخفيف المعصرة على ترعة الإبراهيمية ك 156 بر أيمن أسفل خط السكة الحديد ، والعملية عبارة عن تدعيم وتأهيل عدد 2 قنطرة وهما مصرف تخفيف المعصرة وفم أبو حسيبة بالمنيا عن طريق عمل معالجة وترميم للشروخ وعمل قميص خرساني بداخل فتحات كل قنطرة وعمل الصيانات الميكانيكية اللازمة لبوابات كل قنطرة.

وتم حتى الآن تجهيز وتجفيف الموقع ، وأعمال النظافة والحدادة والنجارة وصب الخرسانة للأرضيات والحوائط والأسقف، وإجراء اختبار ديناميكي للمنشأ أثناء مرور القطارات بالسرعة القصوى، وتحديد واعتماد المادة الإيبوكسية والمواد المضافة لزيادة مقاومة الخرسانة ، وعمل الاختبارات اللازمة على الخرسانة بمختلف أنواعها.

وتتم أعمال التدعيم بالتنسيق بين أجهزة الوزارة وهيئة السكك الحديدية لضمان وتأمين سلامة القطارات “خط القاهرة – أسوان” وكذا سلامة منشأ القنطرة المار فوقها خط السكك الحديدية.