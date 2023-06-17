وزير الري يتابع أعمال التنسيق بين أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية تقريراً من الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء لاستعراض أهم أعمال وأنشطة مصلحة الميكانيكا والكهرباء ورؤية العمل خلال الفترة المقبلة.

وصرح وزير الري بأنه يتابع بشكل مستمرة أعمال التنسيق بين أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الري وهيئة الصرف لتحقيق الإدارة المثلى لكل عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات رفع للوفاء بالاحتياجات المائية لكل المنتفعين مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف والبحيرات.

وأوضح الدكتور سويلم أنه يجرى حالياً تنفيذ عدد من المحطات، حيث تجرى تجارب التشغيل لمحطتي تل العمارنة 1-2 بمحافظة المنيا، وأعمال إحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة.

وفي إطار رفع كفاءة التشغيل لوحدات الطلمبات بالمحطات فإنه يجري حاليا أعمال تأهيل عدد 46 صندوق تروس بعدد من المحطات، وتدعيما للنقاط الساخنة ولدعم المنتفعين فإنه جارى الإنتهاء من توريد وتركيب 12 محرك كهربائي و8 محولات ولوحات كهربائية لمحطات الشلوفة علي ترعة الشلوفة مما ساهم بشكل فعال في حسم الشكاوي بالمنطقة.

وتم إسناد أعمال توريد وتركيب عدد 4 ماكينات تنظيف شبك أعشاب لمحطات النصر 2 ومصرف 4 البطس الجديدة ضمن البروتوكول الموقع مع الهيئة العربية للتصنيع ، كما تم الإستلام الابتدائي لمحطة دير السنقورية بالمنيا ومحطة اسنا الجديدة بالأقصر ومحطة بنى صالح ببنى سويف ومحطة جنوب بورسعيد بمحافظة بورسعيد.

كما تم الإنتهاء من أعمال الاستلام النهائي لمحطتي بحر البقر وشادر عزام ضمن منظومة معالجة بحر البقر لنقل 5.6 مليون متر مكعب يومي لمحطة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعي.

وفي إطار دعم التصنيع المحلي وترشيد الانفاق بالعملة الأجنبية.. فإنه يتم التعاون مع المصانع التابعة للهيئة العربية للتصنيع في أعمال تصنيع قطع الغيار الميكانيكية للمحطات ، كما تم إصدار أمر الإسناد لعملية توريد وتركيب 25 صندوق تروس.

وإنهاء اجراءات البت الفني والمالي لعملية توريد وتركيب محركات كهربائية لمحطات المصلحة للعمل على رفع كفاءة المحطات وتجنب أي أعطال ، وكذا جارى طرح عملية توريد وتركيب 23 ماكينة تنظيف شبك أعشاب لمحطات المصلحة لضمان سلامة وكفاءة التشغيل للمحطات والمحافظة علي وحدات الطلمبات وتقليل فترات الأعطال.

بالإضافة الي الإنتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء محطة الحامول ومحطة سماتاى ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر تمهيدا لطرح أعمال تنفيذ المحطتين ، كما أنه جارى طرح إنشاء محطة النصر 5.

وإستعرض الدكتور سويلم في التقرير الإجراءات المتخذة لتدعيم وضمان جاهزية مراكز الطوارئ التابعة للمصلحة بعدد 5 مراكز طوارئ رئيسية منتشرة في أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الري والصرف فى حالات الأزمات والنوات والسيول، وهى مراكز مريوط، الوادي، أبو سكين، سيناء، وكوم أمبو.

والمجهزة بمعدات ثقيلة تساعد على التدخل الفوري والسريع مثل (أوناش وشوك ولوادر وحفارات ووسائل نقل ثقيلة) ، بالإضافة لإمتلاكها وحدات رفع متنوعة بتصرفات تتراوح بين 0.25 – 4 متر مكعب لكل ثانية، ووحدات توليد كهرباء ديزل بقدرات تتراوح بين 100 كيلو فولت امبير إلى 2.5 ميجا فولت أمبير ، حيث أنه جاري أعمال البت لتوريد عدد 25 وحدة طوارئ لتدعيم مراكز الطوارئ لمواجهة موسم أقصى الاحتياجات وموسم الأمطار والسيول وأي إزدحامات مائية .

كما إستعرض سيادته الإجراءات المتخذة لدعم الورش التابعة للمصلحة وتوفير مستلزمات التشغيل لعدد (12) ورشة رئيسية يتبعها العديد من الورش الفرعية بمحافظات (الإسكندرية – البحيرة – الدقهلية – الشرقية – كفر الشيخ – شمال سيناء – اسوان – نجع حمادي – المنيا – توشكي) ، والمزودة بمعدات وآلات وأدوات ذات تقنيات حديثة ، يتم خلالها إعادة تأهيل الأجزاء التالفة وتوفير إحتياجات المحطات من قطع الغيار المحلية والكراسي النحاس والسبيكة ، وتصنيع شبك الأعشاب وبوابات الحجز اللازمة للمحطات ، وإجراء أعمال العمرات لمهمات .

واستعرض سيادته إجراءات دعم و تطوير المعامل الهندسية الرئيسية التابعة للمصلحة والمسئولة عن أعمال الإختبارات الكهربائية والمعايرة والضبط الدوري لأجهزة التحكم للتدخل السريع عند الازمات ، والمزودة بأحدث الأجهزة لقياس الاهتزازات وضبط المحورية.