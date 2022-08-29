وزير الري يبحث مع نظيره بدولة مدغشقر سُبل تعزيز التعاون

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الري بفيدينيافو رافوكاترا وزير المياه والصرف الصحى بدولة مدغشقر والوفد المرافق له، وبرافين أجراوال الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمى في مصر، وباسكوالينا ديسيريو الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمى في مدغشقر، بحضور عدد من قيادات وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من مجالات التعاون المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية.

ورحب وزير الموارد المائية والري برافوكاترا والوفد الموافق له، مؤكداً على رغبته في تعزيز التعاون بين مصر ومدغشقر فى مجال الموارد المائية، مشيراً لما تمثله مثل هذه اللقاءات من فرصة هامة لزيادة التواصل والتعاون بين مختلف دول العالم وزيادة قدرتها على التعامل مع قضايا المياه، بالشكل الذى ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه، وأن التعاون بين مصر والدول الإفريقية يُعد أحد العلامات البارزة للتعاون المتميز بين الدول والمبنى على أسس من الأخوة وتبادل الخبرات.

من جانبه، رافوكاترا عن شكره للدكتور سويلم على حسن الإستقبال وحرص بلاده على تحقيق التعاون مع مصر في كافة المجالات لاسيما في مجال الموارد المائية، وإستعرض التحديات الكبيرة التي تواجه دولة مدغشقر في مجال إدارة الموارد المائية، بالإضافة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وما ينتج عنها من أعاصير وجفاف والتى تفاقم من الوضع الحالي، كما أشاد بالإدارة المتميزة للموارد المائية في مصر، وما تمتلكه مصر من خبرات عديدة فى مجال الإدارة المثلى للمياه، الأمر الذى شجع بلاده على السعى لتعزيز التعاون مع مصر في مجال المياه لمواجهة التحديات التى تواجهها مدغشقر، والاستفادة من التجارب المصرية الناجحة في هذا المجال.

هاني سويلم: مصر لديها خبرات كبيرة فى حصاد مياه الأمطار التي يمكن نقلها لمدغشقر

وأشار الدكتور سويلم وزير الري إلى ما تمتلكه مصر من خبرات كبيرة ومتميزة فى مجال حصاد مياه الأمطار والحماية من أخطار السيول، وفى مجال الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية والتي يمكن نقلها لدولة مدغشقر.

وتم خلال اللقاء الإتفاق على إعداد مقترح لمذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في مجال الموارد المائية والري يشتمل على تقديم الخبرة المصرية في مجالى حصاد الأمطار وإدارة المياه الجوفية لدولة مدغشقر، مع الترتيب لإجراء زيارات ميدانية لعدد من خبراء وزارة الموارد المائية والري والمركز القومى لبحوث المياه لدولة مدغشقر للتعرف على التحديات الموجودة على أرض الواقع، ووضع خطط ومقترحات للتعامل معها.

ووجه وزير الري دعوة لرافوكاترا والوفد المرافق له للمشاركة فى أسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر المقبل، لإثراء الحوارات والمناقشات خلال فعاليات الأسبوع، والذى يُعد في الوقت ذاته فرصة لتوفير تمويل من الجهات المانحة للمشروعات التى ترغب مدغشقر فى تنفيذها.

من جهته، أشار برافين أجراوال الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمى في مصر لإستعداد البرنامج للتنسيق مع الجانبين في إعداد بروتوكول التعاون، وتعزيز التعاون (جنوب – جنوب)، ونقل الخبرات المصرية المتميزة لغيرها من الدول الافريقية.

كما توجه بالتحية لما تقوم به الدولة المصرية من مجهودات ضخمة لصالح المزارعين ودعم روابط مستخدمى المياه، كما توجه بالشكر لمصر على تنظيم إسبوع القاهرة للمياه ومؤتمر المناخ COP27.