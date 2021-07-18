استثمار

وزير الري يبحث مع نظيره بجنوب السودان تعزيز العلاقات بين البلدين

استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ، ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان والذي يقوم بزيارة للقاهرة حالياً ، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات المصرية…

مدحت إسماعيل 5:09 م, الأحد, 18 يوليو 21 5:09 م, الأحد, 18 يوليو 21

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استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ، ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان والذي يقوم بزيارة للقاهرة حالياً ، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات المصرية الجنوب سودانية في الفترة المقبلة.

وأعرب الدكتور عبد العاطي عن سعادته بلقاء الوزير الجنوب سوداني ، مشيراً إلى العلاقات الوطيدة التى تربط البلدين الشقيقين ، ومن جانبه أعرب ماناوا عن تقديره للدعوة الكريمة التي تلقاها لزيارة مصر ، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون بين البلدين.

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وصرح الدكتور عبد العاطى أن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر علي مواطني دولة جنوب السودان ، وبما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين.

حيث قامت الوزارة بإنشاء ٦ آبار جوفية بنطاق مدينة جوبا بدولة جنوب السودان ، كما تم تركيب وحدة رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية بمدينة واو بدولة جنوب السودان ، بالإضافة لمساهمة وزارة الموارد المائية والرى فى إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد واو المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان.

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وفى مجال خدمة السكان المحليين وتحسين أحوالهم المعيشية ، فقد تم الانتهاء من إنشاء بعض الأرصفة النهرية لربط المدن والقرى الرئيسية بدولة جنوب السودان ملاحياً ، ومشروع تطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال فى المسافة من مدينة “واو” وحتى مدينة بنتيو وصولاً إلى بحيرة “نو” والتى ستسهم فى خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية ، بالإضافة لحماية القري والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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