استثمار

وزير الري يبحث مع نائبة رئيس وزراء الكونغو مشروعات التعاون بين البلدين

في إطار روتوكول التعاون الفني الموقع بين مصر والكونغو الديمقراطية
نادية سلام 6:53 م, الثلاثاء, 29 مارس 22 6:53 م, الثلاثاء, 29 مارس 22

شارك الخبر مع أصدقائك

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع ايف بازاييبا ماسودي نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية، وبحضور وزير مفوض في مجال البيئة والمناخ بالكونغو ، والقائم بأعمال السفيرة الكونغولية في القاهرة.

وتم خلال الاجتماع استعراض تقدم سير العمل فى مكونات بروتوكول التعاون الفني الموقع بين مصر والكونغو الديمقراطية، والذى يتم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بدولة الكونغو الديمقراطية مثل (إنشاء محطة توليد طاقة كهرومائية متعددة الأغراض – حفر عدد ١٢ بئرًا جوفيا تعمل بالطاقة الشمسية – تبادل الخبرات في مجال الزراعة والري).

اقرأ أيضا  وزيرة البيئة : لا غنى عن دور السكان المحليين فى مساراتنا للتنمية بالمحميات الطبيعية

كما تم مناقشة موقف تجربة تطبيق نظم الري الحديث علي قطعة أرض بمساحة ١٠٠٠ هكتار تم تحديدها من قبل الجانب الكونغولي والتي سيتم البدء في التنفيذ فيها علي مساحة ٥ هكتار كمرحلة اولى ، يقوم خلالها الجانب المصري بنقل خبرته بتدريب الجانب الكونغولي حتي يتمكن من إستكمال باقي المساحة تحت إشراف مصري.

اقرأ أيضا  وزير الاقتصاد الفرنسي : مستعدون لتوريد القمح لمصر وندعمها باتفاق صندوق النقد الجديد

وتشتمل مجال التعاون بين البلدين على مكون بناء القدرات والذي تم خلاله تنفيذ عدد (٨) دورات تدريبية في عدة مجالات ، وحصول عدد (٤) دارسين كونغوليين علي دراسات عليا من كليه الهندسة – جامعة القاهرة (دبلوم- ماجستير).

الجدير بالذكر أن الدكتور عبد العاطى وماسودى قاما بإفتتاح “مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية” بالكونغو الديمقراطية فى شهر يوليو الماضى ، ويمثل هذا المركز أهمية بالغة كمركز لدراسة ومتابعة التغيرات المناخية فى الكونغو والذى ستنعكس أعماله على حماية المواطنين فى الكونغو من العديد من الكوارث المناخية والفيضانات المفاجئة.

اقرأ أيضا  مستشار وزيرة البيئة: ننتظر كوارث طبيعية تؤثر على الأرض إذ لم نتصد لقضايا المناخ
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

ملف الكاتب نادية سلام

اقرأ أيضاً

التعاون الدولي: البرلمان يقر اتفاقيتي تمويل سياسات التنمية مع البنك الدولي و«الآسيوي للاستثمار» بقيمة 720 مليون دولار

سمر السيد 6:00 م, الثلاثاء, 29 مارس 22

مجموعة بيك الباتروس تفتتح فندقا جديدا لها في شرم الشيخ (صور)

دعاء محمود 2:21 م, الثلاثاء, 29 مارس 22

تستقبل 1000 طن يومياً.. وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يفتتحان محطة نقل المخلفات بالمطرية

عصام عميرة 1:56 م, الثلاثاء, 29 مارس 22

وزير السياحة الأردني يزور منطقة أهرامات الجيزة(صور)

دعاء محمود 12:41 م, الثلاثاء, 29 مارس 22

وزير السياحة يصدر قراراً بمواعيد عمل المطاعم والكافتيريات خلال رمضان

دعاء محمود 12:22 م, الثلاثاء, 29 مارس 22

وزيرة البيئة تبحث مع نظيرتها الإماراتية تعزيز التعاون المشترك فى ملف العمل البيئى

عصام عميرة 12:08 م, الثلاثاء, 29 مارس 22