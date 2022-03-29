وزير الري يبحث مع نائبة رئيس وزراء الكونغو مشروعات التعاون بين البلدين

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع ايف بازاييبا ماسودي نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية، وبحضور وزير مفوض في مجال البيئة والمناخ بالكونغو ، والقائم بأعمال السفيرة الكونغولية في القاهرة.

وتم خلال الاجتماع استعراض تقدم سير العمل فى مكونات بروتوكول التعاون الفني الموقع بين مصر والكونغو الديمقراطية، والذى يتم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بدولة الكونغو الديمقراطية مثل (إنشاء محطة توليد طاقة كهرومائية متعددة الأغراض – حفر عدد ١٢ بئرًا جوفيا تعمل بالطاقة الشمسية – تبادل الخبرات في مجال الزراعة والري).

كما تم مناقشة موقف تجربة تطبيق نظم الري الحديث علي قطعة أرض بمساحة ١٠٠٠ هكتار تم تحديدها من قبل الجانب الكونغولي والتي سيتم البدء في التنفيذ فيها علي مساحة ٥ هكتار كمرحلة اولى ، يقوم خلالها الجانب المصري بنقل خبرته بتدريب الجانب الكونغولي حتي يتمكن من إستكمال باقي المساحة تحت إشراف مصري.

وتشتمل مجال التعاون بين البلدين على مكون بناء القدرات والذي تم خلاله تنفيذ عدد (٨) دورات تدريبية في عدة مجالات ، وحصول عدد (٤) دارسين كونغوليين علي دراسات عليا من كليه الهندسة – جامعة القاهرة (دبلوم- ماجستير).

الجدير بالذكر أن الدكتور عبد العاطى وماسودى قاما بإفتتاح “مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية” بالكونغو الديمقراطية فى شهر يوليو الماضى ، ويمثل هذا المركز أهمية بالغة كمركز لدراسة ومتابعة التغيرات المناخية فى الكونغو والذى ستنعكس أعماله على حماية المواطنين فى الكونغو من العديد من الكوارث المناخية والفيضانات المفاجئة.