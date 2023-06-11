وزير الري يبحث مع ممثلي «الجايكا» سُبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر واليابان

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بممثلي هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا)، لمناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية.

وأشاد وزير الري بالتعاون المتميز بين مصر واليابان والذى يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات ودراسات الجدوى وأنشطة بناء القدرات في مجال الموارد المائية، مشيراً إلى رغبته في استمرار التعاون بين الجانبين فى مجال الموارد المائية.

وأشار إلى مجهودات مصر الناجحة خلال الفترة الماضية لوضع المياه فى قلب العمل المناخي العالمي من خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ COP27، متوجها بالدعوة للجانب الياباني لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي، والمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه والمقرر عقده في شهر أكتوبر القادم تحت عنوان “التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة”.

ولفت إلى قيام مصر بالتعاون مع اليابان برئاسة “الحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ” خلال فعاليات “مؤتمر الأمم المتحدة للمياه” المنعقد في شهر مارس الماضى ، حيث تم عرض التحديات العالمية وضرورة تبني عملية “مشتركة بين الأطراف” لربط ودمج القرارات المتعلقة بالمياه بشكل كامل في الاتفاقيات والأطر العالمية.

أبرز تعاونيات مصر واليابان

وزير الري والموارد المائية

وأشار وزير الري إلى أبرز المشروعات التى تم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الياباني مثل أعمال إحلال المنشآت المائية الرئيسية الواقعة على بحر يوسف، والتي تم خلالها إنشاء عدد 6 قناطر بمنحة يابانية هي (قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقولا ومنشأة الدهب)، كما يجري حالياً تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة ، لخدمة زمام 1.5 مليون فدان في 5 محافظات هى (أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الجيزة).

كما تم مؤخرا توقيع إتفاقية بدء تنفيذ مشروع “تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة” بالشراكة مع حكومة اليابان ومنظمة الفاو ، والذى يهدف لزيادة الإنتاجية الزراعية لأصحاب الحيازات الصغيرة وإستخدام الموارد الزراعية الطبيعية على نحو مستدام وتعزيز مهارات صغار المزارعين في تنفيذ ممارسات الإدارة الذكية للمياه، في إطار إستراتيجية الوزارة والتي تتضمن التحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وتنفيذ أعمال تطوير للمساقى من خلال تحويلها إلى مواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة مع إستخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة تماشياً مع سياسة الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة.

كما يجري حالياً تنفيذ دراسة جدوى لتحسين إدارة الموارد المائية على ترعة القاصد بمحافظة الغربية وترعتى الإبراهيمية وبحر يوسف بمحافظات المنيا وبني سويف والفيوم بمنحة من الجانب الياباني ، حيث أوشك التقرير النهائي للدراسة على الانتهاء.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة وهيئة التعاون الدولى اليابانية “الجايكا” بشأن الأعمال الاستشارية لصيانة محطات الطلمبات في مصر ، والتي تهدف إلى رفع كفاءة وقدرات المهندسين والفنيين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء في مجال تشغيل وصيانة محطات الطلمبات وخاصة ذات القدرات الكبيرة من خلال إعداد دليل إرشادي لأعمال التشغيل والصيانة وكتيب للأعمال الميكانيكية والكهربائية الرئيسية والقياسات الواجب القيام بها داخل محطات الطلمبات، مع عمل قائمة بمحطات الضخ ذات الأولوية ، وإعداد خطة رئيسية لمحطات الضخ الرئيسية من خلال إجراء مسح ودراسة لمحطات الطلمبات المقترحة والتي تحتاج لإحلال أو إعادة تأهيل، وإعداد المواصفات القياسية التفصيلية التي تغطى كافة الجوانب الفنية لإستخدامها في إجراءات المناقصات الخاصة بهذه الأعمال، حيث بدأت بالفعل أعمال التدريب ورفع القدرات على الصيانة والتشغيل، والبدء في اعداد الخطوط الارشادية للتشغيل والصيانة والخطة متكاملة للمحطات.