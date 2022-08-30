وزير الري يبحث مع مدير مكتب الأمم المتحدة ترتيبات قمة مناخ شرم الشيخ

بشارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري بالعاصمة السويدية ستكهولم في “الأسبوع العالمي للمياه” والذي يتناول أهم قضايا الموارد المائية وعلاقتها بتحقيق التنمية المستدامة.

وقال سويلم إن المشاركة في هذا المؤتمر تأتي تلبيةً للدعوة الواردة من الجانب السويدي للمشاركة في فعاليات الأسبوع ، وحرصاً على تحقيق التواصل والتنسيق مع مختلف دول العالم فيما يخص قضايا المياه وسبل التعامل مع مختلف التحديات التى تواجه قطاع المياه.

ومن المقرر أن يلتقى الدكتور سويلم بالعديد من الوزراء وكبار مسئولى المياه بمختلف الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالمياه، والسفير أحمد عادل سفير مصر لدى دولة السويد.

والتقى سويلم بـ ريكاردو مينا مدير مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث UNDRR ، حيث تم مناقشة الترتيبات التي تتم بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة بخصوص قمة المناخ COP27 ، حيث يجري التحضير لفعاليات دولية مكثفة تربط بين قضايا المياه والتغيرات المناخية.

وأشاد وزير الري بالتعاون المثمر مع “مكتب الامم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث” والذي يشارك في تنظيم جناح المياه بقمة المناخ ، كما توجه بالدعوة لممثلي المنظمة للمشاركة في “إسبوع القاهرة الخامس للمياه” لعرض جهود المنظمة في مجال أنظمة الإنذار المبكر المرتبطة بالظواهر المناخية المتطرفة ، كما أشار سيادته لمجهودات الوزارة المبذولة في مجال الحماية من أخطار السيول في مصر ، والتى تهدف لحماية المواطنين وحماية المنشآت والبنية التحتية.

ومن جانبه استعرض ريكاردو مينا أنشطة منظمة الأمم المتحدة المتعددة والمرتبطة بشكل وثيق بقضايا المياه ، والتأكيد على أهمية تفعيل محور “أنظمة الانذار المبكر للحد من الكوارث” بمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه والمزمع عقده خلال شهر مارس المقبل بنيويورك.