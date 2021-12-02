استثمار

وزير الري يبحث مع شركات كبرى تطور التكنولوجيا في ري الأراضي

على هامش مؤتمر "كوكب بودابست" والمنعقد بدولة المجر
مدحت إسماعيل 6:05 م, الخميس, 2 ديسمبر 21 6:05 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

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على هامش مشاركتهما في مؤتمر “كوكب بودابست” والمنعقد بدولة المجر ، عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عدداً من اللقاءات مع ممثلى كبرى الشركات المتخصصة في مجال المياه لبحث سبل الاستفادة من أعمال هذه الشركات وما تقدمه من تقنيات وتكنولوجيا حديثة في تطوير وتحديث المنظومة المائية في مصر وتعظيم العائد من وحدة المياه.

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وعقد الدكتور عبد العاطى والقصير مقابلة مع مسئولى شركة “المياه والتربة” المجرية ، حيث تم عرض تقنية رش سطح التربة المراد زراعتها بمنتجات عضوية صديقة للبيئة لزيادة قدرتها علي الاحتفاظ بالمياه ، الأمر الذى يُسهم في ترشيد المياه، وتم الاتفاق على تنفيذ التجربة في منطقة ريادية لتقييم مدى نجاحها ، ومدى كفاءة استخدام هذه المادة مع المحاصيل المختلفة.

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كما عقد مقابلة مع شركة “الشراكة المائية” المجرية وهي عبارة عن شبكة تضم بعضويتها عدد 14 شركة مجرية تغطي كافة مجالات إدارة المياه مثل التصميمات والاستشارات الهندسية والتشغيل والصيانة في مختلف قطاعات المياه.

كما عقد مقابلة مع شركة “تكنولوجيا البيئة” السويسرية حيث تم عرض عدد من تقنيات إعادة تدوير مياه الصرف الصحي والمواد العضوية الصلبة ، كما تم عقد مقابلة مع مسئولي وكالة ائتمان الصادرات الرسمية بدولة المجر.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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