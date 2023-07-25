وزير الري يبحث مع السفير الفرنسي بالقاهرة سبل تعزيز التعاون بين البلدين

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بالسفير مارك باريتى سفير فرنسا لدى مصر، وأشار الدكتور سويلم للقائه السابق مع كريستوفر بيشو وزير البيئة الفرنسي على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والذى عقد فى نيويورك فى شهر مارس الماضى ، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا فى مجال الموارد المائية.

واستعرض وزير الري وباريتى مجالات التعاون المستقبلية المقترحة فى مجالات “تأهيل الترع باستخدام تقنيات صديقة للبيئة، والري الحديث، علاوة على تأهيل المنشآت المائية، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وتحلية المياه لإنتاج الغذاء بالإضافة إلى حماية الشواطئ”.

وأكد الدكتور سويلم خلال اللقاء على ما تمثله التغيرات المناخية من تحدى كبير على المستوى العالمى ، مشيرا إلى أن إدراك مصر لتأثير تغير المناخ على قطاع المياه أدى لسعى مصر وبنجاح لوضع المياه فى قلب العمل المناخى العالمى من خلال العديد من الفعاليات الدولية مثل إسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ COP27 ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه فى شهر مارس الماضى.

هذا بخلاف ما تقوم به مصر على الصعيد الداخلى من مشروعات واجراءات للتكيف مع تغير المناخ مثل مشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول .

واشار لما تحقق خلال مؤتمر المناخ COP27 من إطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه ، والتى تهدف لتنفيذ مشروعات على الأرض بالدول الإفريقية للتكيف مع التغيرات المناخية ، وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب الفرنسى لدعم هذه المبادرة الهامة .

وأشار لقيام مصر بتنظيم إسبوع القاهرة السادس للمياه تحت عنوان “العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الإستدامة” وذلك خلال الفترة من 29 إكتوبر الى 2 نوفمبر 2023 ، متوجها بالدعوة للجانب الفرنسى للمشاركة فى هذا الحدث الهام لإثراء المناقشات والفعاليات.

وتم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون العلمى بين البلدين من خلال التنسيق المشترك بين المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة ونظرائه من المراكز البحثية والجامعات الفرنسية ، والنظر فى قيام الجانب الفرنسى بتقديم منح لدراسات الماجستير والدكتوراة للمهندسين والباحثين بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه .

كما تم بحث تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا فى مجال التدريب وبناء قدرات المتخصصين فى مجال المياه ، حيث أشار الدكتور سويلم لما تمتلكه الوزارة من قدرات تدريبية متميزة تهدف لرفع قدرات العاملين بمجال المياه سواء من المصريين أو الأفارقة.

وذلك من خلال المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات والذى يُعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة.

بالإضافة للدورات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا ، ويشارك فيها متدربين من دول حوض النيل والدول الأفريقية ، بخلاف دبلوم الموارد المائية المشتركة والتى تعقد سنوياً بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة .

كما قامت مصر بتدشين “المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي” PAN AFRICAN تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 ، والتى تعد أحد طرق تنفيذها العمل على بناء القدرات فى مجال المياه .