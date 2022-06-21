وزير الري يبحث مع السفير الدانماركى التعاون في مجال الموارد المائية

عقد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً مع السفير سفيند أولينج سفير الدنمارك بالقاهرة؛ حيث تمت مناقشة عدد من مجالات التعاون المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية، وذلك بحضور السفير رفيق خليل المستشار السياسي للوزارة.

وأشار “عبد العاطى” إلى العلاقات الطيبة التي تربط البلدين في كل المجالات، لاسيما في مجال الموارد المائية، وتطلعه للقاء الوزيرة الدانماركية ليا فيرميلين المعنية بقطاع المياه في أقرب فرصة لإستكشاف مجالات جديدة للتعاون في مجال الموارد المائية.

من جانبه، عبر السفير الدانماركى عن شكره للدكتور عبد العاطى، مشيداً بالتعاون المتميز بين مصر والدانمارك.

وإستعرض الدكتور عبد العاطى خلال اللقاء موقف الإستعدادات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه، وفعاليات المياه المقامة ضمن برنامج رئاسة مؤتمر المناخ القادم COP27، والمشاركة الدانماركية المنتظرة فى فعاليات هذين الحدثين الهامين، ومشاركة الشركات الدانماركية في المعرض المقام على هامش أسبوع القاهرة الخامس للمياه.

وأطلع عبد العاطى، السفير الدانماركى علي الإجراءات التي تقوم بها الوزارة حالياً لتحسين وتطوير منظومة الري والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بهدف مواجهة التحديات المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى، والتحول للري الحديث، والتوسع في تطبيقات الرى الذكى، إضافة إلى مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، ودراسة استخدام المياه عالية الملوحة فى رى المحاصيل، وأعمال الحماية من أخطار السيول، وأعمال حماية الشواطئ، وتأهيل منشآت الرى، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال إدارة الموارد المائية والري، والتوسع فى إستخدام الطاقة الشمسية فى مشروعات الرى ورفع مياه الآبار الجوفية بهدف تقليل الإعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتقليل الإنبعاثات.

وأشار عبد العاطي إلى تطلع مصر لتحقيق المزيد من التعاون وتبادل الخبرات مع الدانمارك في هذه المجالات.

كما لفت للإمكانيات المتميزة المتاحة بالوزارة والمعاهد البحثية فى مجال أنظمة رصد الأمطار والتنبؤ بالسيول ، وأهمية هذا الرصد والتنبؤ في تقليل المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية وزيادة المرونة فى التعامل مع هذه التغيرات ، ومؤكداً على أهمية التوسع فى البحث العلمى فى مجال المياه لإيجاد حلول علمية لتعظيم العائد من وحدة المياه ، مشيرا لدور شباب الباحثين فى إيجاد حلول مبتكرة وأفكار جديدة للتعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع المياه خلال الفترة القادمة.

وتم خلال الاجتماع بحث التعاون بين البلدين في مجال التدريب ورفع القدرات، حيث أشار الدكتور عبد العاطى لأهمية تعزيز التعاون بين الجانب الدانماركى والمركز الاقليمي للتدريب التابع للوزارة والذى يُعد أحد المراكز المتميزة التي تعمل علي رفع القدرات في مجال المياه والتكيف مع التغيرات المناخية ، حيث يقوم بتقديم دورات تدريبية للعديد من المتدربين من مصر والدول العربية والإفريقية.

كما يعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة.