وزير الري يبحث إجراءات تطوير عمليات قياس مناسيب وتصرفات المياه بالترع

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية إجتماعاً لبحث إجراءات تطوير عمليات قياس مناسيب وتصرفات المياه بالترع والتوسع في منظومه التليمتري وربطها بعملية إدارة وتوزيع المياه بإدارات الرى المختلفة بالمحافظات.

وصرح أن متابعة المناسيب وقياس التصرفات تُعد أحد أهم أدوات تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية والحفاظ على كل نقطة مياه ، وضمان توفير الإحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقاً لإحتياجات المنتفعين على الترعة ، الأمر الذى يستلزم تطوير أنظمة الرصد والقياس والتحكم .

ووجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ اللازم لمراجعة منحنيات التشغيل للقناطر الرئيسية وقناطر الحجز الفاصلة بين إدارات الرى وأفمام الترع لتدقيق التصرفات المارة بها ، والعمل على توفير التدريب اللازم ورفع قدرات المهندسين والفنيين العاملين فى قياس التصرفات بالمجارى المائية لتمكينهم من تدقيق عملية القياس، وتوفير أجهزة قياس التصرفات المطلوبة بإدارات الرى ، وتحديث وصيانة الأجهزة الموجودة حالياً حال إحتياجها للصيانة .

موقف منظومة التليمتري

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري

إستعرض وزير الموارد المائية موقف منظومة التليمترى بالوزارة والتي تستخدم في قياس المناسيب بأفمام الترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بين إدارات الرى والمواقع الحرجة بشبكة الترع والمصارف.

ووجه بالإستمرار في تحديث منظومة التليمترى القائمة، وربطها مع منظومة توزيع المياه الحالية، وإستخدام المناسيب في قياس التصرفات المائية بإستخدام المنحنيات المخصصة لذلك – بعد تدقيق هذه المنحنيات – بالشكل الذى يحقق المراقبة والمتابعة لشبكة الترع وتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه بها.