وزير الري يبحث إجراءات الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات

قام الدكتور هانى سويلم وزير الري باستعراض موقف إيراد نهر النيل، وإجراءات الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الإحتياجات.

جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه.

وذكر وزير الري أن تم استعراض معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، والسيناريوهات المختلفة لتقدير كمية المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وقد تبين أن معدلات الأمطار خلال شهر أغسطس حول المعدل حتى تاريخه.

كما تم استعراض الموقف المائى بمختلف المحافظات، وجاهزية إدارات الرى والصرف والميكانيكا بالمحافظات المختلفة، لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين.