وزير الري يؤكد لمجلس النواب تنفيذ 3 مشروعات كبرى فى مجال معالجة وتدوير المياه

استعرض الدكتور هاني سويلم؛ وزير الري ، موقف المشروعات الكبرى فى مجال معالجة المياه وتدويرها، بإجمالى 14.10 مليون م3/يوم للمشروعات الثلاث.

وتنقسم تلك المشروعات الكبرى الخاصة بـ مجال معالجة المياه إلى، وفق ما ذكر وزير الري في اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب إلى :-

أولاً “محطة معالجة المياه فى بحر البقر والتي تم نهوها بطاقة 5.60 مليون م3/ يوم”… لرى مساحات من الأراضى الزراعية في شمال و وسط سيناء.

ثانياً “محطة المحسمة بطاقة 1 مليون م3/ يوم لرفع المياه من مصرف المحسمة إلي سيناء لزراعة مساحات من الأراضي شرق القناة.

ثالثاً “محطة معالجة المياه بالحمام بطاقة 7.50مليون م3/ يوم” ضمن مشروع الدلتا الجديدة، وتهدف مشروعات معالجة المياه لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة، بالاضافة لإعادة استخدام 21 مليار م3 سنوياً لسد جزء من الفرق بين الموارد والاحتياجات المائية

«وزير الري»: نصيب الفرد من المياه في مصر يمثل تقريباً نصف خط الفقر المائى العالمى

أشار دكتور هاني سويلم، وزيرالموارد المائية والرى، إلى التزايد المستمر في عدد السكان في مصر بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التى تمثل حوالى 50% فقط من إحتياجاتها.

وأكد سويلم على ضرورة إهتمام الدولة الدائم والكبير تجاه قضايا المياه، خاصة مع حجم التحديات التى تواجهه، الأمر الذى جعل نصيب الفرد من المياه في مصر يصل إلى 560 متر مكعب سنوياً.

وهو ما يمثل تقريباً نصف خط الفقر المائى العالمى، مؤكداً أن شعار المرحلة هو الإدارة الرشيدة للمياه التي تعتمد علي العلم والتكنولوجيا لتوفير إحتياجات المواطن بطرق مستدامة.

تأهيل آلاف الكيلومترات من الترع، وتدبير 114 قطعة أرض لمشروعات منفعة عامة بمراكز حياه كريمة

استعرض وزير الري مجهودات الوزارة فى مجال المبادرة الرئاسية “حياه كريمة”، حيث انتهت الوزارة من تأهيل 2718 كيلومتر من الترع وجارى العمل على تأهيل 1873 كيلومتر أخرى بزمام مراكز حياه كريمة.

كما تم تدبير عدد 114 قطعة أرض بمساحة إجمالية 226 ألف متر مربع لتنفيذ عدد 126 مشروع متنوع لخدمة أهالى مراكز المبادرة عبارة عن محطة صرف صحى ومراكز شباب و وحدات صحية وإسعاف ومواقف وغيرها.