وزير الري يؤكد اهتمام القيادة السياسية بواحة سيوة وتطويرها

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري واللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال زيارتهما الميدانية لواحة سيوة، تنفيذ أعمال تطوير منظومة الري وخفض منسوب مياه الصرف الزراعي بالواحة، لحفر بئر غاليت والجارى حاليا تنميتها وتطهيرها حيث تضخ مياه بسعة ٢٢٠م٣/ الساعة .

كما تم تفقد حفر القناة الناقلة لتصريف مياه الصرف الزراعى بسيوة لمسافة ٣٣،٧ كم شرق واحة سيوة حتى منخفض عين جنبى حيث تجرى أعمال الحفر والذى يتم تنفيذه من الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة إدارة المياه بعمق من ١٢ إلى ١٥ م وباتساع يصل إلى ٣٠ م وسيتم تبطينها في بعض المناطق غير الصخرية وتدبيشها.

وفي كلمته أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري خلال كلمته على الاهتمام والمتابعة من القيادة السياسية بواحة سيوة وجهود تطوير منظومة الرى بها ، مشيرا إلى أن زيارة واحة سيوة هى أول زيارة ميدانية له بعد تكليفه بمهام الوزارة الداخلية والخارجية حيث تأتي سيوة ضمن الأولويات.

وأشار إلى حرص جهود تطوير منظومة الرى بالواحة على التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والزراعية والبيئية والتشابك بينها بالواحة مع إيجاد حلول مستدامة أقرب إلى الطبيعة بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وجامعة القاهرة ومحافظة مطروح.

وذلك من خلال دراسات وطريقة علمية وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع للسير في الاتجاه الصحيح مع دراسة مطلب زيادة الآبار ولكن يتم بدراسة علمية لمستوى المناسيب والسحب والملوحة وغيرها وتقيمها مع الاستماع لآراء ومقترحات الأهالي والحرص على مشاركتهم كما يتم حاليا الإسراع في شق الترع المفتوحة وتوافر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، وحرص الدولة على استكمال المسار مع المرونة والتغيير من أجل الافضل لتحقيق الاستقرار لأهالي الواحة مع استدامته للأجيال القادمة .

وطالب هانى سويلم وزير الموارد المائية والري أهالي الواحة بضرورة التحول إلى نظام الري الحديث بما يعود على المزراعين اقتصاديا ويزيد الإنتاجية مع زراعات جدبدة وتقليل نسبة المفقود من المياه ويعود على الواحة والحفاظ عليها.