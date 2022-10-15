وزير الري ورئيس المجلس العالمي للمياه يفتتحان الاجتماع الـ79 لمجلس المحافظين

قام الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، و لوي فاشون رئيس المجلس العالمي للمياه، بافتتاح فعاليات اجتماع مجلس المحافظين التاسع والسبعين للمجلس العالمي للمياه، والمنعقد على هامش أسبوع القاهرة الخامس للمياه، والمقرر انطلاق فعالياته غدًا الأحد 16 أكتوبر الحالي.

ورحّب وزير الموارد المائية والري بالسيد فاشون، معربًا عن سعادته بعقد مجلس المحافظين المجلس العالمي للمياه في مصر للمرة الثانية في تاريخه، ومشيرًا للتعاون القائم بين الوزارة والمجلس العالمي للمياه.

حيث ظهر هذا التعاون منذ تأسيس المجلس عام 1996 وحتى الآن؛ للعمل على وضع قضايا المياه على رأس الأجندة العالمية، ومشيرًا لتمثيل مصر في عضوية مجلس المحافظين منذ عام 2019 وحتى الآن.

واستعرض سويلم الموقف المائي في مصر وما يواجه قطاع المياه من تحديات نتيجة محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

ووضّح ما ينتج عن تلك التغيرات من زيادة في درجات الحرارة، ومن ثم زيادة الاستخدامات المائية، بالإضافة للتأثير غير المتوقع على كميات الأمطار بمنابع النيل… الأمر الذي يدفع الوزارة لاتخاذ العديد من الإجراءات وتنفيذ العديد من المشروعات للتعامل مع هذه التحديات.

وأشار سويلم إلى قيام مصر بتنظيم أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان “المياه في قلب العمل المناخي”، وفعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ المقبل “COP27″؛ للعمل على إبراز قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمي.

ووجّه الدعوة للمجلس العالمى للمياه لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية، والتي ستطلقها مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ.

كما أكد أهمية تعزيز التعاون بين مختلف دول العالم، وخاصة الدول النامية بعضها البعض (تعاون جنوب – جنوب)؛ لمواجهة التحديات المائية على المستوى العالمي.

من جانبه رحب فاشون بالسيد الوزير والسادة أعضاء مجلس المحافظين، مشيرًا لتاريخ التعاون بين وزارة الموارد المائية والري والمجلس العالمي للمياه.

وأشاد بأسبوع القاهرة للمياه، الذي أصبح إحدى المنصات الهامة للحوار على المستوى العالمي في مجال المياه، مع تأكيد التعاون بين مصر والمجلس في الإعداد للمنتدى العالمي العاشر للمياه، والمقرَّر عقده في أندونيسيا.