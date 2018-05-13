وزير الري: نعاني من ندرة مياه.. والأزمة ستتفاقم

مدحت إسماعيل قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، إن أزمة المياه في مصر ستتفاقم في مصر خلال السنوات المقبلة نتيجة للنمو السكاني المستمر، مضيفا أننا نعاني في الوقت الحالي ندرة مِن المياه.وأضاف خلال كلمته في موتمر صحفي، أن الدراسات تشير إلى أن عام 2060، ستلجأ غالبية دول العالم - وخاصة النا



مدحت إسماعيل

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، إن أزمة المياه في مصر ستتفاقم في مصر خلال السنوات المقبلة نتيجة للنمو السكاني المستمر، مضيفا أننا نعاني في الوقت الحالي ندرة مِن المياه.

وأضاف خلال كلمته في موتمر صحفي، أن الدراسات تشير إلى أن عام 2060، ستلجأ غالبية دول العالم – وخاصة النامية – إلى إعادة استخدام المياه، لتوفير موارد مائية.

وأشار عبد العاطي إلي أن تحديات المياه في مصر هي نفس التحديات التي تعيشها كثير من دول العالم، مضيفا أن قضايا إدارة المياه أصبحت اكبر التحديات التي تواجه الدول، لأنه ليس هناك نمو اقتصادي سيحقق دون أن تكون إدارة سليمة للمياه.