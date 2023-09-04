وزير الري: نتطلع لتعزيز التعاون مع «كينيا» في مجال الموارد المائية

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى بـ أليس واهومي وزيرة المياه والصرف الصحي الكينية، حيث تمت مناقشة سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والري، على هامش “قمة المناخ الإفريقية” المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي.

وأعرب وزير الري عن سعادته بلقاء واهومي، مؤكداً تطلعه للعمل معاً لتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الدولتين في مجال الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية ، ومن جانبها أعربت السيدة واهومى على ترحيبها بالسيد الوزير وتأكيدها على قوة علاقات التعاون والصداقة التي تربط مصر وكينيا والحرص على تعزيز هذا التعاون بشكل دائم .

وأشار الدكتور سويلم إلى اتفاق البلدين على إعداد خطة بعيدة المدى للتعاون بين الجانبين عبر مذكرة تفاهم مقترحة –جارى الإعداد لها، والتي تتضمن العمل على إنشاء 10 سدود لحصاد مياه الأمطار و10 آبار مياه جوفية وإقامة منطقة تجريبية للرى الحديث على مساحة 100 فدان، إضافة لتدريب الكوادر الكينية في مجال الموارد المائية والرى.

وأكد أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين ، مشيراً لإستعداد المركز القومى لبحوث المياه للتعاون في المجال البحثى مع الجانب الكينى خاصة في ظل وجود 12 معهدا بحثيا متنوعا تابعين للمركز متخصصين في مختلف المجالات المعنية ببحوث المياه، إضافة لإستعداد مصر لتقديم الدعم للجانب الكينى في مجال بناء القدرات من خلال الدورات التدريبية المقدمة من “المركز الأفريقي للمياه والتكيف مع المناخ” ومن خلال دبلومة الموارد المائية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة .

الجدير بالذكر أن تاريخ التعاون الفني بين مصر وكينيا يعود لعام 1993 ، حيث بدأ بتقديم مصر الدعم الفني لكينيا في مجال المياه الجوفية من خلال مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين البلدين لحفر 180 بئرا جوفيا.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم في عام 2016 لتنفيذ مشروع لتطوير وإدارة الموارد المائية ، تشتمل على أنشطة مختلفة لزيادة الإستخدام الأمثل للموارد المائية وبناء القدرات في عدة مجالات منها (حفر آبار جوفية – إنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار – التدريب وبناء القدرات في مجالات متعددة من إدارة الموارد المائية – تطبيق نظم الرى الحديثة فى مجال الزراعة) ، كما سبق تنظيم زيارة لخبراء مصريين إلى كينيا تم خلالها إعداد وإعتماد خطط عمل المشروعات من قبل الجانبين .