وزير الري: منسوب فيضان العام الجاري في علم ربنا.. و3 سيناريوهات يتم العمل عليها (فيديو)

أشار عبدالعاطي، إلى أن هناك محطتين لمعالجة المياه يجري إنشاؤهما حاليا هما بحر البقر والحمام،

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن منسوب الفيضان العام الجاري في علم ربنا، لكن الوزارة تعمل على كل السيناريوهات، فهناك سيناريو أن يكون الفيضان عالي ويكون منسوب السد العالي مرتفعا وبالتالي لن يكون هناك أزمة .

واضاف عبدالعاطي، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون، أن السيناريو الثاني هو اذا كان الفيضان متوسطا، وهناك منسوب مرتفع في السد العالي، فسيتم تعويض الجزء المنقطع من سد النهضة الاثيوبي، بالمياه من السد العالي.

وتابع عبدالعاطي ، أن السيناريو الثالث إذا كان الفيضان منخفضًا، وهو الجفاف الطبيعي، مع الملء الثاني للسد وهو الجفاف الصناعي سيكون هناك مشكلة، لأنه سيكون هناك جفاف مضاعف.

وأشار عبدالعاطي، إلى أن هناك محطتين لمعالجة المياه يجري إنشاؤهما حاليا هما بحر البقر والحمام، وذلك من أجل معالجة مياه الصرف الزراعي، والتي جرى معالجتها 4 مرات.

واضاف عبدالعاطي، أن قدرات تلك المحطتين كبيرة، فواحدة تعالج 5.6 مليون متر مكعب في اليوم، والثانية 6 ملايين متر مكعب في اليوم، موضحا أن محطة بحر البقر على وشك الانتهاء، بينما محطة الحمام كانت الهيئة الهندسية طلبت الانتهاء منها خلال سنتين لكن الرئيس وجه بأن ينتهوا منها في عام واحد.

واكد عبدالعاطي ، أنه تم عمل 120 محطة خلط، ولم يشعر بها الكثيرون، و كل تلك الإجراءات حتي يتم توفير مياه لتخزينها في السد العالي، وعندما يأتي جفاف سواء صناعي أو طبيعي يتم السحب منها من أجل التعويض .