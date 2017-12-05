وزير الري: مليار دولار إجمالي استثمارات مصر في المياه

تغطية- محمد مجدي والصاوي أحمد قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن مصر من أكبر الدول المستخدمة للمياه في أفريقيا، حيث إن إجمالي استثمارات مصر من المياه تصل إلي مليار دولار خلال 2017. وأكد عبد العاطي، خلال كلمته في مؤتمر تعزيز الاستثمار المستدام في مصر، أن مصر تعمل على تدوير



تغطية- محمد مجدي والصاوي أحمد

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن مصر من أكبر الدول المستخدمة للمياه في أفريقيا، حيث إن إجمالي استثمارات مصر من المياه تصل إلي مليار دولار خلال 2017.

وأكد عبد العاطي، خلال كلمته في مؤتمر تعزيز الاستثمار المستدام في مصر، أن مصر تعمل على تدوير 25% من مياه الصرف الصحي والعمل على إستراتيجية لتقنين مياه النيل، من خلال تحسين كفاءة وتطوير نظام الري الحديث بالتعاون مع وزارتي الري والزراعة لزيادة المساحات الزراعية من مساحات صغيرة إلى مساحات أكبر من خلال توفير الطرق الحديثة للري.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل علي تحسين كفاءة تدوير المياه لزيادة الإنتاج الزراعي في مصر، كما أنه من ضمن استراتيجية وزارة الري هي تحليل مياه البحر لتغطية الطاقة الشمسية المطلوبة في مصر.

ولفت إلي أن هناك خطة لإنشاء مجموعة من السدود في سيناء علي بعد 500 متر مكعب لتوفير مياه الأمطار وإعادة استخدامها مرة أخرى.

