وزير الري : مصر لن تسمح بحدوث أي أزمات مياه

مشيرا إلى أنه لا توجد أي تنمية بدون مياه

قال الدكتور محمد عبد العاطي ، وزير الموارد المائية والري ، إن مصر لن تسمح بحدوث أي أزمات مياه، مشيرا إلى أنه لا توجد أي تنمية بدون مياه.

وأضاف عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي ، بحضور رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، وعدد من رؤساء التحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف وعدد من الإعلاميين، اليوم الإثنين، إلى أن الدولة المصرية تراعي مواردها المائية، وتعيد استخدامها لأكثر من مرة.

وأكد وزير الموارد المائية والري، أن مفتاح انتصارات أكتوبر كان مدفع المياه، لافتا إلى أنه من دون المياه لن تكون هناك تنمية.

وثمن الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، دور الإعلام في توعية المواطنين تجاه قضايا الترشيد خاصة.

وأشار وزير الري خلال حوار مفتوح حول إدارة الموارد المائية والري، إلى أن مصر تعمل على التعاون مع دول حوض النيل والدول الإفريقية في مشروعات مياه تستهدف التنمية، لافتا إلى أن حساسية مصر ليست من التنمية ولكن من الفعل الأحادي الذي يُراعي الآخرين.

وتابع وزير الري، أنه من حق المصريين القلق حول أزمة سد النهضة لكن لا يكون مرضيًا، واصفًا الوضع فيما يتعلق باستئناف المفاوضات بأنه في شبه حالة تجمد حاليًا.

وأكد عبد العاطي، أن هناك اتصالات على مستويات مختلفة ومن دول مختلفة لكنها لا ترق لمستوى طموحات مصر، مشددًا على أن القاهرة تطالب بآلية واضحة ومدة زمنية محددة مع وجود مراقبين دوليين لهم دور للتوصل لاتفاق عادل وجاد حول قواعد ملء وتشغيل وسد النهضة.

ولفت وزير الري إلى ضرورة أن يثبت الطرف الآخر في ملف سد النهضة جديته، مؤكدًا أن مصر لا تنتظر حدوث ضرر دامغ، ومن يحدث ضرر دامغ يتحمل مسؤوليته، وأن ملف سد النهضة هو الدولة المصرية وكل أجهزتها تعمل عليه.