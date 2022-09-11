وزير الري: مصر ستكون من أكثر دول العالم تأثرا بالتغيرات المناخية

قال هاني سويلم وزير الري والموارد المائية ، أن مصر ستكون من أكثر دول العالم تأثر وتضرر من التغيرات المناخية.

وأضاف سويلم خلال كلمته في مؤتمر الطريق إلى مؤتمر قمة المناخ ، إن أكثر المناطق في مصر تأثرا بتلك التغيرات ستكون شمال دلتا النيل نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والتغيرات المناخية.

وأكد سويلم أن التغيرات المناخية ستؤثر أيضا على جنوب مصر بشكل قوي ، بالإضافة إلى مخاوف من تداخل المياه الجوفية مع مياه البحر ما يؤثر على منطقة الدلتا.

وأوضح وزير الموارد المائية أن الوزارة تقوم بعدد من المشروعات لمواجهة تلك التغيرات منها تأهيل الترع والتبطين وإعادة وظائف الترع لتوصيل المياه بكميات معقولة للفلاح بالكميات المناسبة وبجودة مناسبة وفي توقيت معقول.

وقال إن الوزارة تقوم حاليا بتقييم مرحلي لمشروع تأهيل وتبطين الترع ، كما تقوم الدولة بعمل محطات لمعالجة المياه الصرف الصحي مثل محطات معالجة مياه الحمام ، وبحر البقر وغيرها من المشروعات الضخمة.

وأشار إلى أن مصر ستقوم بطرح مبادرة للتكيف المائي خلال قمة المناخ في شرم الشيخ وتقديم حلول لأزمات المياه التي يعاني منها عدد من دول العالم.