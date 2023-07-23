وزير الري: مصر دولة فقيرة في مصادر المياه ونعيد استخدام 21 مليار م3 من مياه الصرف الزراعي

قال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى إن مصر دولة فقيرة في مصادر المياه ونعيد استخدام 21 مليار م3 من مياه الصرف الزراعي

جاء ذلك خلال لقاء عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أن “خط الفقر المائي معرف عالمياً يبلغ 1000 متر مكعب سنوياً بكل الاحتياجات صناعة وزراعة بكل مواطن ونصيب الفرد المصري من المياه نصف الكمية المحددة عالمياً لو قسمنا حصة مصر المائية على كل المصريين “

وتابع : نحن دولة فقيرة جدا في مصادر المياه ، لذا يجب إدارة المياه بكل حكمة وأن 97% من مواردنا المائية تأتي من نهر النيل. وبالتالي فحتى التغيرات المناخية سوف نديرها داخل وخارج مصر “

وكشف أن الدولة استثمرت منذ 2014 في مجال المياه ما لم يحدث من قبل بعشرات المليارات من الجنيهات في مشروعات المياه قائلاً : ” معظم مشروعات الاستصلاح الزراعي في مصر تقوم على مياه الصرف الزراعي و نحن نعيد استخدام 21 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي وهذا رقم غير موجود في أفريقيا والشرق الأوسط.



وأضاف: “مياه الصرف الزراعي هي استخدام أساسي لكل المشروعات الزراعية المستقبلية”.