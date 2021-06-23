وزير الري : مصر حريصة على استكمال مفاوضات سد النهضة للوصول إلى اتفاق مُرض

في جلسات محادثات تعبان دينج نائب رئيس جمهورية جنوب السودان والمسئول عن قطاع البنية التحتية، وبيتر مارسيلليو ناصر وزير الكهرباء والسدود.

في ثالث أيام زيارته الرسمية لدولة جنوب السودان الشقيقة، عقد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، عددًا من اللقاءات المهمة مع كبار المسئولين الحكوميين بدولة جنوب السودان، حيث التقى في جلسات محادثات تعبان دينج نائب رئيس جمهورية جنوب السودان والمسئول عن قطاع البنية التحتية، وبيتر مارسيلليو ناصر وزير الكهرباء والسدود.

وصرح الدكتور عبد العاطي بأن هذه الجلسات تأتى في إطار التعاون والصداقة التى تربط البلدين الشقيقين، حيث تم مناقشة مجالات التعاون العديدة بين البلدين في مجال الطاقة الكهربائية والبنية التحتية.

وموقف المشروعات المنفذة حاليًّا في عدد (7) ولايات، والتى تهدف للارتقاء بالمستوى المعيشي لأشقائنا فى جنوب السودان وخدمة المواطنين وتحقيق الاستقرار للأهالي.

مثل مشروعات توفير مياه الشرب ومحطات الرفع ومشروعات حصاد مياه الأمطار، وحماية المواطنين من أخطار الفيضانات والتى تتسبب في أضرار كبيرة وقطع للطرق، وإزالة الحشائش من المجاري النهرية لتسهيل الحركة النهرية.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه استعرض مع تعبان دنج تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسدّ النهضة الإثيوبي.

وأكد حرص مصر على استكمال المفاوضات للوصول لاتفاق قانوني عادل ومُلزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، ومشيرًا في الوقت نفسه لما أبدته مصر من مرونة في التفاوض خلال السنوات الماضية، والتي قُوبلت بالتعنت الواضح من الجانب الإثيوبي.

وافتتح الدكتورعبد العاطى محطة مياه الشرب الجوفية التي أنشأتها مصر بمنطقة جبل ليمون، بحضور السفير محمد قدح سفير مصر بجمهورية جنوب السودان، والقنصل أحمد البكري، ولفيف من القيادات بوزارة الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان وبعثة الري المصري بجنوب السودان وسيادة سلطان منطقة جبل ليمون.

وتشتمل محطة مياه الشرب الجوفية على بئر بعمق 100 متر مزودة بطلمبة شمسية وخزان بسعة 36 مترًا مكعبًا لتخزين المياه، وخطوط مواسير بأطوال مختلفة تنتهي بصنابير مياه عامة لاستخدام الأهالي بهدف توفير مياه الشرب النقية لسكان المنطقة.

وقد تلقّى الدكتور عبد العاطى خطاب شكر من سلطان منطقة جبل ليمون على إنشاء هذه المحطة التي ستوفر مياه الشرب لأهالى المنطقة واستخدامات الثروة الحيوانية بالمنطقة.