وزير الري: مصر تنفذ 12 محطة مياه جوفية بالطاقة الشمسية في الكونغو

أكد وزير الري أهمية الإسراع في تنفيذ كافة الأنشطة المدرجة ببروتوكول التعاون الفني الموقع بين مصر والكونغو الديمقراطية، في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والتي تتضمن حفر 12 محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية في عدد من المناطق الريفية بنطاق مقاطعة كينشاسا، حيث تشتمل كل محطة على بئر مزود بطلمبة تعمل بالطاقة الشمسية وخزان لتخزين المياه لتوفير مياه الشرب النقية لسكان تلك المناطق.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، لونجو مالوتشىي ممثل وزيرة البيئة والتنمية المستدامة لدولة الكونغو الديمقراطية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار سويلم لخصوصية العلاقات الإستراتيجية التي تربط مصر والكونغو على كافة المستويات، مؤكدًا على تطلعه للعمل سويًا لتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الدولتين في مجال التنمية المستدامة للموارد المائية، ونقل الخبرات المصرية في مجالي الري والزراعة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للجانب الكونغولي، حتى تصبح الزراعة قاطرة التنمية بدولة الكونغو الشقيقة.

وأضاف أن التنسيق جارٍ بين البلدين لتطبيق نظم الري الحديث في إحدى الأراضي التابعة لوزارة البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية، لتكون نموذجًا رائدًا يتم التوسع به لاحقًا، بالشكل الذي يعمل على زيادة فرص الاستثمار الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى حرص مصر على تنفيذ المشروعات التنموية طبقًا لما يطلبه الجانب الكونغولي وبالشكل الذي يعود بالنفع المباشر على المواطن.

ولفت سويلم إلى حرصه على متابعة الأنشطة التي نفذت تحت مظلة البروتوكول، مثل أعمال تشغيل مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية، والذي أنشأته مصر بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، حيث يُعد نتاجًا للعلاقات القوية التي تربط البلدين الشقيقين، مشيرًا لدور المركز في تحقيق الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والبيانات في دراسة آثار التغيرات المناخية على دولة الكونغو، والوقوف على إجراءات حماية المواطنين من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة.

وأعرب رئيس الوفد الكونغولي عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على قوة العلاقة التي تربط كلتا الدولتين، مشيدًا بالدعم الذي تقدمه مصر لجمهورية الكونغو خاصة في مجال توفير مياه الشرب النقية للمواطنين، والتي تحقق لهم التنمية والاستقرار في مناطقهم والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، واهتمام الجانب الكونغولي بالاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الزراعة وتطبيق نظم الري الحديث في الكونغو الديمقراطية.