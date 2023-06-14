وزير الري: مصر تعد مسودة رؤية للقارة الإفريقية للمياه 2025 لدفع عجلة التنمية

قال الدكتور هاني سويلم؛ وزير الموارد المائية والري، إن مصر تتخذ خطوات سريعة لإعداد مسودة رؤية القارة الإفريقية للمياه ٢٠٢٥، والتي ستسهم في دفع عجلة التنمية بالقارة الإفريقية بما ينعكس على تحسين المستوى المعيشي لمئات الملايين من المواطنين الأفارقة.

جاء ذلك في إطار استقبال سويلم للدكتور أوغسطين كابري؛ وزير البيئة والمياه والصرف الصحي بدولة بوركينا فاسو، وممثلي السفارة البوركينية بمصر، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعرب سويلم عن سعادته باللقاء الذي يؤكد على تميز العلاقات التي تربط مصر وبوركينا فاسو، ومن جانبه أكد وزير البيئة والمياه والصرف الصحي بدولة بوركينا فاسو على قوة العلاقة التي تربط البلدين، مشيدًا بحفاوة الاستقبال وحسن الاستضافة، آملًا التنسيق لوضع إستراتيجية للتعاون، وزيادة مساهمة شركات القطاع الخاص المصرية في أعمال التطوير والاستثمار بدولة بوركينا فاسو، وخاصة في مجال الطاقة والبنية التحتية.

وتوجه سويلم بالدعوة للوزير البوركينى لزيارة المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة، للتعرف على إمكانيات المركز المتميزة في مجال التدريب وبناء القدرات، والمشاركة في حفل تدشين المركز الإفريقي للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، حيث أعرب الوزير البوركيني عن اهتمامه بهذه الزيارة، للتعرف على إمكانيات المركز والدورات التدريبية التي يمكن تقديمها للمتدربين من بوركينا فاسو .

وأشار سويلم إلى قيام مصر بطرح مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه، بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين AWARe والتي تُعد نقطة البداية لاتخاذ إجراءات وتنفيذ مشروعات على أرض الواقع للتكيف في قطاع المياه ومواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ، معربًا عن أمله في مشاركة كافة الدول الإفريقية في هذه المبادرة الهامة التي تهدف بشكل أساسي في دعم المجتمعات المحلية في التأقلم والتكيف مع تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة بالقارة السمراء، حيث أعرب الوزير البوركينى عن دعم بلاده لمجهودات مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي COP27 وما صدر عنه من توصيات ومبادرات.