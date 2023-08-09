وزير الري: مصر تتطلع لتحقيق المزيد من التعاون مع جميع الدول الأفريقية

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بالسفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية، لاستعراض موقف مشروعات التعاون الثنائى بين مصر والدول الإفريقية.

وأوضح وزير الري أعمال مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، وذلك فى ظل الرئاسة المصرية الحالية للمجلس، بحضور السفير الدكتور عزت سعد مدير المجلس المصرى للشئون الخارجية، والسفير صلاح حليمة، والسفير على الحفنى، والسفير الدكتور محمد حجازى أعضاء المجلس المصرى للشئون الخارجية.

وصرح الدكتور سويلم أن مصر تتطلع لتحقيق المزيد من التعاون مع جميع الدول الأفريقية لتعزيز التكامل الاقتصادي وضمان الازدهار بالقارة الإفريقية، وجعل محور المياه على رأس الموضوعات التى تخدم أهداف التنمية بالقارة الإفريقية.

إلى جانب استعداد مصر لتسخير خبراتها الكبيرة فى مجال إدارة المياه لأشقائها الأفارقة، موضحاً أن الوزارة تُقدم بالفعل جميع أشكال الدعم للدول الأفريقية الشقيقة من خلال تنفيذ مشروعات مختلفة بالعديد من هذه الدول في مجالات إنشاء محطات مياه الشرب الجوفية وسدود حصاد مياه الأمطار لتوفير المياه النقية للمواطنين لاستخدامات الشرب وتربية الثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية، وإنشاء محطات لقياس المناسيب والتصرفات، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر بدولتى جنوب السودان والكونغو الديموقراطية.

وأضاف أن مصر تسعى جاهدة خلال رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة على مدى عامين لخدمة قضايا المياه فى أفريقيا فى الوقت الذى تواجه فيه القارة الأفريقية تأثيرات متزايدة لتغير المناخ وما يرتبط بها من فيضانات وسيول وجفاف وأعاصير أكثر من أي وقت مضى بما يؤثر على عشرات الآلاف من المواطنين عبر القارة وعلى خدمات المياه والبنية التحتية المقدمة لهم .

كما يتواصل التنسيق المشترك مع مختلف الدول الافريقية للتأكيد على دعمها للمبادرة الدولية للتكيف فى قطاع المياه AWARe والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27.

إضافة إلى مشاركة الدول الأفريقية في برامج بناء القدرات التي يقدمها “المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي” PAN AFRICAN والذى قامت مصر بتدشينه تحت مظلة المبادرة لضمان تحقيق أقصى إستفادة للخبراء والعاملين في مجال المياه والمناخ بالدول الإفريقية.