وزير الري: متوقع وصول قدرات مصر في تحلية مياه البحر لـ7.5 مليار متر مكعب بحلول 2050

جاء ذلك في فعاليات الندوة التي عقدها مجلس الأعمال المصري الكندي مساء اليوم تحت عنوان "مستقبل مصر المائي.. الفرص والتحديات"

توقع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، وصول قدرات مصر في تحلية مياه البحر حتى عام 2030 إلى نحو 3 مليارات متر مكعب سنوياً.

مضيفاً أن الدولة كانت قد اتخذت قراراً أساسياً واستراتيجياً في عام 2016 أن تكون كل التنمية في السواحل المصرية، سواء ساحل البحرين الاحمر والمتوسط أو شمال وجنوب سيناء ستكون قائمة على تحلية مياه البحر.

ونوه بأنه ستعتمد مدينة العلمين الجديدة وكل الساحل الشمالي على تحلية مياه البحر، وعزا ذلك إلى أنه لا توجد رفاهية في نقل المياه إلى تلك المناطق، وسيحدث فيها فواقد.

وتابع أنه من المتوقع وصول كميات المياه المحلاة من البحر بحلول عام 2050 إلى 7.5 مليار متر مكعب على الأقل.

جاء ذلك في فعاليات الندوة التي عقدها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، مساء اليوم تحت عنوان “مستقبل مصر المائي.. الفرص والتحديات”، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري.

وتهدف الندوة لمناقشة أهم الاستراتيجيات والخطط التي تتخذها الدولة لتعظيم وتنمية الموارد المائية، لتلبية وتأمين احتياجات التنمية المستقبلية.