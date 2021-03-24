لايف

وزير الري: متوقع وصول قدرات مصر في تحلية مياه البحر لـ7.5 مليار متر مكعب بحلول 2050

جاء ذلك في فعاليات الندوة التي عقدها مجلس الأعمال المصري الكندي مساء اليوم تحت عنوان "مستقبل مصر المائي.. الفرص والتحديات"
سمر السيد 8:05 م, الأربعاء, 24 مارس 21 8:05 م, الأربعاء, 24 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

توقع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، وصول قدرات مصر في تحلية مياه البحر  حتى عام 2030 إلى نحو 3 مليارات متر مكعب سنوياً.

مضيفاً أن الدولة كانت قد اتخذت قراراً أساسياً واستراتيجياً في عام 2016 أن تكون كل التنمية في السواحل المصرية، سواء ساحل البحرين الاحمر والمتوسط أو  شمال وجنوب سيناء ستكون قائمة على تحلية مياه البحر.

اقرأ أيضا  هالة زايد : فحص 683 ألف سيدة بمبادرة «العناية بصحة الأم والجنين»

ونوه بأنه ستعتمد مدينة العلمين الجديدة وكل الساحل الشمالي على تحلية مياه البحر، وعزا ذلك إلى أنه لا توجد رفاهية في نقل المياه إلى تلك المناطق، وسيحدث فيها فواقد.

وتابع أنه من المتوقع وصول كميات المياه المحلاة من البحر بحلول عام 2050 إلى 7.5 مليار متر مكعب على الأقل.

جاء ذلك في فعاليات الندوة التي عقدها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، مساء اليوم تحت عنوان “مستقبل مصر المائي.. الفرص والتحديات”، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري.

اقرأ أيضا  لقاح أسترازينيكا.. هل يكون أحدث سقطات «الصحة العالمية» في مواجهة كورونا (فيديو)

وتهدف الندوة لمناقشة أهم الاستراتيجيات والخطط التي تتخذها الدولة لتعظيم وتنمية الموارد المائية، لتلبية وتأمين احتياجات التنمية المستقبلية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

ملف الكاتب سمر السيد

اقرأ أيضاً

الحكومة تحذّر من زيادة إصابات كورونا مع اقتراب رمضان وتناشد الالتزام بالإجراءات الوقائية

صفية حمدي 5:39 م, الأربعاء, 24 مارس 21

ضبط 3 أشخاص اعتدوا على طالب جامعي بالأسلحة البيضاء في الدقهلية

أماني عوض 5:00 م, الأربعاء, 24 مارس 21

بعد إصابة 6 أشخاص وحرق سيارة.. ضبط أطراف مشاجرة في مدينة دهب

أماني عوض 4:50 م, الأربعاء, 24 مارس 21

متبقي 6 أيام.. الداخلية تطالب بسرعة تركيب الملصق الإلكتروني قبل انتهاء المهلة

أماني عوض 4:30 م, الأربعاء, 24 مارس 21

«لا تنجب وتركته في جزيرة الدهب».. ضبط المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش

أماني عوض 4:12 م, الأربعاء, 24 مارس 21

وزيرة البيئة: انطلاق المرحلة الثانية لصيانة الشمندورات وتجهيز مواقع الغوص بمحميات جنوب سيناء

عصام عميرة 3:49 م, الأربعاء, 24 مارس 21