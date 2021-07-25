سيـــاســة

وزير الري: متابعة مستمرة لسقوط الأمطار بمنابع النيل والكميات الواصلة للسد العالي

وجه الدكتور عبد العاطى أثناء الاجتماع بمواصلة رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات لتلبية كافة الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين
مدحت إسماعيل 10:02 م, الأحد, 25 يوليو 21 10:02 م, الأحد, 25 يوليو 21

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عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعها الدورى برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري ؛ لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي ، والموقف المائى خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية ، وما تتخذه الوزارة من اجراءات لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية.

حضر الاجتماع القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه.

ووجه وزير الري أثناء الاجتماع بمواصلة رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات لتلبية كافة الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين ، والإستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكافه المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحاله الترع والمصارف ، مع جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالى.

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وصرح الدكتور عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والرى نجحت فى إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية من خلال المجهودات الضخمة المبذولة من كافة أجهزة الوزارة ، بما يحقق تلبية كافة الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً ، وبما ينعكس ايجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

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وكانت أجهزة وزارة الموارد المائية والرى قد واصلت العمل أثناء أجازة عيد الأضحى المبارك لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف ، والاطمئنان على حالة المحطات ، ورصد التعديات على نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى وإزالتها في مهدها ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلي النيابة العسكرية ، لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.

كما أوضح الدكتور عبد العاطى أن لجنة إيراد النهر في حالة إنعقاد دائم لمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل ، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي ، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة ، ومشيراً الى أن معدلات سقوط الامطار حول المعدل ، وأن الوقت لا يزال مبكراً للحكم على حجم الفيضان هذا العام.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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