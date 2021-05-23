سيـــاســة

وزير الري: لن نقبل بحدوث أزمة مائية والدولة المصرية لديها إجراءات سيتم اتخاذها (فيديو)

أكد أن "عملية الملء الثاني لسد النهضة الاثيوبي بدون التوصل إلى اتفاق سيسبب صدمة مائية لمصر والسودان
محمد مجدي 12:27 ص, الأثنين, 24 مايو 21 12:27 ص, الأثنين, 24 مايو 21

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أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة المصرية لن تقبل بحدوث أزمة مائية في مصر ولن تقبل بتصرف أحادي غير قانوني في عملية الملء الثاني لسد النهضة وفي العرف الدولي هذا مخالف للقانون .

وأوضح عبدالعاطي ، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون ، أنه هناك إجراءات سيتم اتخاذها، مضيفا: “إحنا بنتكلم عن دولة وده ملف الدولة المصرية ، وأنا بتكلم عن الحاجات الفنية و نسيب لباقي المتخصصين تخصصهم”.

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وأضاف عبدالعاطي ، أن “عملية الملء الثاني لسد النهضة الاثيوبي بدون التوصل إلى اتفاق سيسبب صدمة مائية لمصر والسودان”، مستطردا: “يعني لو بيجيلك مرتب كل شهر 100 جنيه، وحصل متغيرات واتخصم منه 27 جنيه، هل ده بالنسبة ليكي مش صدمة”.

وتابع: “ده اللي بيحصل لأن السد الإثيوبي هيحجز 27% من المياه، يعني 27% من المرتب، فلو انتي عندك حساب في البنك أو عاملة حسابك أو محوشة قرشين برضوا لن تقبلي بهذا الأمر، فبتكون صدمة إلا لو أنتي عرفتي قبليها بفترة ومضيتي اتفاقيات وإقرارات أن هيبقى فيه تعاون عشان يخفف من هذه الصدمة”.

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وأوضح وزير الموارد المائية والري ، أنه سيتم استغلال مخزون المياه أمام السد العالي لتعويض النقص الناجم عن الملء الثاني لسد النهضة ، في حالة عدم التوصل لاتفاق قبل الملء الثاني لسد النهضة

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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