وزير الري: فيكتوريا – البحر المتوسط يستهدف ربط دول حوض النيل

المال ـ خاصانطلق اليوم الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية الإقليمية لمشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط المنعقد بالقاهرة خلال الفترة (18-19) ديسمبر 2017 تحت رعاية الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وبحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل ولفيف من خبراء النقل والم

المال ـ خاص

انطلق اليوم الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية الإقليمية لمشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط المنعقد بالقاهرة خلال الفترة (18-19) ديسمبر 2017 تحت رعاية الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وبحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل ولفيف من خبراء النقل والموارد المائية من دول حوض النيل، بالإضافة إلى ممثلي الكوميسا، ومنظمة النيباد، والبنك الافريقي للتنمية، ومفوضية الاتحاد الافريقي.

وفى كلمته التى ألقاها عنه الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري، أكد الدكتور محمد عبد العاطي أن هذا المشروع يهدف إلى ربط الدول المشاركة بوسيلة نقل رخيصة نسبياً وقادرة علي دفع وتنمية حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها، كما يسهم فى دعم حركة التجارة والسياحة فيما بين الدول المشاركة بعضها البعض، وأيضا مع باقى دول العالم، بالإضافة الي توفير فرص وإمكانية للدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية ودعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي والتعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات، علاوة على توفير فرص العمل، وتقوم رؤية المشروع على أساس”قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك”، وأن شعار المشروع هو “أفريقيا بدون حدود”.

وأوضح أن هذا المشروع هو أحد المشروعات الإقليمية التي ترعاها سكرتارية المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية، وتقوم مصر بريادة المشروع برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة كل دول حوض النيل: السودان، جنوب السودان، أوغندا، بورندي، رواندا، جمهورية الكونغو الديموقراطية، أثيوبيا، كينيا، وتنزانيا. وتقوم السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) بالتنسيق بين كافة الدول المشاركة ، ويشارك البنك الأفريقي للتنمية في تمويل المرحلة الأولى لدراسات الجدوى، اضافة الى ذلك يعد هذا المشروع خطوة هامة لإضافة مزيد من الأهمية الجيوسياسية لمنطقة دول حوض النيل علي وجه الخصوص، والقارة الإفريقية عامة باعتبارة أداه ربط جديدة وفعالة بين منطقتي جنوب وشمال البحر المتوسط.

وتتمثل المرحلة الاولي لدراسات الجدوي- والتي يمولها البنك الافريقي للتنمية – فى إعداد الدراسات المؤسسية والقانونية وتحديد احتياجات التدريب لدول حوض النيل، وسوف تستمر تلك المرحلة حتى نهاية عام 2018 ، أما المرحلة الثانية من دراسات الجدوى فسوف تتطلب تمويل يقدر بـ 15 مليون دولار، وتشير التقديرات الى أن تنفيذ المشروع يحتاج الى 2 مليار دولار، ومن المتوقع البدء في الأعمال عام 2020 وذلك حال توافر التمويل المطلوب والانتهاء من الدراسات.

وقد شهدت هذه المرحلة تدريب عدد 16 متدرب من دول حوض النيل في مجال النقل النهري لمدة أسبوعين من 5/2/2017 حتى 16/2/2017، وكان رد فعل المتدربين جيدا واثنوا على ما تم من تدريب وبناء للقدرات، وجار دراسة عمل زيارة فنية لأحد الدول المتقدمة في مجال النقل النهري وذلك لزيادة الخبرات وبناء جيد للقدرات البشرية.

يذكر أنه تم التعاقد مع الشركه الاستشارية (HYDROPLAN&DNT) وفقا لإجراءات تقييم بنك التنمية الافريقي لإعداد الدراسة الخاصة بالاطار القانوني والمؤسسي واحتياجات التدريب واعداد الشروط المرجعية لدراسة جدوى للمشروع.

وقد بدأت الشركة الاستشارية بمباشرة الاعمال الموكلة اليها في إعداد الدراسة، وأولها إعداد التقرير الاولى للدراسة وتم إرساله إلى الكوميسا والتي بعثت به إلي دول حوض النيل، وجار إعداد التقرير الوسطي والشروط المرجعية للمرحلة الثانية وهي دراسة جدوي المشروع.

كما تم عمل زيارات استرشادية وفنية للاستشاري في اطار جمع البيانات والمعلومات المهمة في اعداد الدراسة المنوطة به، وأيضاً تحديد احتياجات التدريب للدول، وفى هذا الإطار تم عقد زيارات الي دول (اوغندا، كينيا، روندا، وبوروندي)، ونظرا للظروف الامنية تمت استضافة المعنيين بدولة جنوب السودان بالقاهرة لمقابلة الاستشاري.