وزير الري عن مقترح إثيوبيا: معملناش اتفاق عشان نتبادل معلومات وجاهزون لكل الاحتمالات (فيديو)

أشار إلى أن مصر تتابع حالة السد أكثر من الإثيوبيين

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أن تبادل المعلومات يكون بناء على تطبيق اتفاق ، قائلا إحنا معملناش اتفاق عشان نتبادل معلومات و لو معلومات عن حالة السد و ملء السد احنا متابعينها اكتر منهم وعندنا معلومات اكتر منهم .

وقال عبدالعاطي في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر، إنه بنسبة كبيرة سوف تعمل اثيويبا على الملء الثاني لسد النهضة بسبب المشكلات الداخلية التي تواجهها مثل الانتخابات وغيرها، مؤكدا على أن الدولة المصرية لديها سيناريوهات مختلفة للتعامل مع أزمة سد النهضة الفترة المقبلة .

وأضاف عبدالعاطي ، أن الدولة منذ 5 سنوات تعمل على الحفاظ على المخزون من الماء، قائلا: “جاهزون لكل الاحتمالات ، وفي الوقت نفسه فأنه من الوارد أن يكون هناك تدخل دولي في قضية أزمة سد النهضة للوصول لحل لأزمة السد الفترة المقبلة”.

تابع عبدالعاطي ، إن مصر تستطيع تحمل الملء الثاني لسد النهضة، بكمية مياه تصل إلى 14 مليار متر مكعب في حالتين أولهما وجود فيضان قوي أما الثانية في حالة الفيضان المتوسط، ولكن في حالة الفيضان الضعيف سيكون الأمر صعب على مصر.