سيـــاســة

وزير الري عن سد النهضة: المفاوضات تم تجميدها ونأمل وجود حركة سريعة للوصول إلى حل (فيديو)

خلال لقاء الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون
محمد مجدي 12:26 ص, الأثنين, 24 مايو 21 12:26 ص, الأثنين, 24 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن هناك تجميد للموقف من ناحية المفاوضات، بالنسبة بسد النهضة الإثيوبي، قائلا: مفيش حاجة ملموسة نقدر تتكلم عليها و نأمل وجود حركة سريعة للوصول إلي حل .

وقال عبدالعاطي خلال لقاء الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون ، إن رئيس الاتحاد الأفريقي قام بجولة من أجل استطلاع الموقف، فيما قام المبعوث الأمريكي أيضَا بعمل جولة في الدول الثلاثة، ولكن لا شيء جديد ملموس نستطيع الحديث عنه حاليا.

اقرأ أيضا  أزمة سد النهضة.. شكري: مصر لن تفرط في حقها المائي.. ولا توجد سيادة على نهر دولي (فيديو)

وأضاف عبد العاطي ، أن المبعوث الأمريكي يستمع لكافة الرؤى والمتطلبات ثم يعود لدوائر مختلفة من أجل عمل رؤية محددة وهذا يأخذ وقت، فالموضوع ليس ديناميكي كي يصل لأمور محددة تعرض على الدول.

وأوضح عبد العاطي ، أن أمريكا لم تتقدم حتى الآن بمقترح حول المفاوضات أو الملف ، مع انتظار ما ستسفر عنه تلك المباحثات.

اقرأ أيضا  وكيل إسكان البرلمان : مبادرة الرئيس لإعمار غزة بـ500 مليون دولار إنسانية وعظيمة
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

وزير الري: لن نقبل بحدوث أزمة مائية والدولة المصرية لديها إجراءات سيتم اتخاذها (فيديو)

محمد مجدي 12:27 ص, الأثنين, 24 مايو 21

اللجنة الدينية في البرلمان تطالب بزيادة موازنة جامعة الأزهر

ياسمين فواز 10:24 م, الأحد, 23 مايو 21

برلماني يطالب بزيادة ميزانية البحث العلمي للوصول لاقتصاد المعرفة

ياسمين فواز 10:22 م, الأحد, 23 مايو 21

سفير فلسطين : نجدد رفضنا إقامة دولة في غزة وجزء من سيناء ونتمسك بسيادة مصر على كامل أراضيها (فيديو)

محمد مجدي 10:14 م, الأحد, 23 مايو 21

وزير الخارجية يتوجه إلي الأردن لبحث مستجدات المشهد الفلسطيني

سمر السيد 5:51 م, الأحد, 23 مايو 21

وزير المالية: الحد الأدنى لعلاوة العاملين بالدولة 250 جنيهًا

ياسمين فواز 4:59 م, الأحد, 23 مايو 21