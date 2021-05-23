وزير الري عن سد النهضة: المفاوضات تم تجميدها ونأمل وجود حركة سريعة للوصول إلى حل (فيديو)

خلال لقاء الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن هناك تجميد للموقف من ناحية المفاوضات، بالنسبة بسد النهضة الإثيوبي، قائلا: مفيش حاجة ملموسة نقدر تتكلم عليها و نأمل وجود حركة سريعة للوصول إلي حل .

وقال عبدالعاطي خلال لقاء الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون ، إن رئيس الاتحاد الأفريقي قام بجولة من أجل استطلاع الموقف، فيما قام المبعوث الأمريكي أيضَا بعمل جولة في الدول الثلاثة، ولكن لا شيء جديد ملموس نستطيع الحديث عنه حاليا.

وأضاف عبد العاطي ، أن المبعوث الأمريكي يستمع لكافة الرؤى والمتطلبات ثم يعود لدوائر مختلفة من أجل عمل رؤية محددة وهذا يأخذ وقت، فالموضوع ليس ديناميكي كي يصل لأمور محددة تعرض على الدول.

وأوضح عبد العاطي ، أن أمريكا لم تتقدم حتى الآن بمقترح حول المفاوضات أو الملف ، مع انتظار ما ستسفر عنه تلك المباحثات.