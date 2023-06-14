وزير الري: طرحنا مبادرة للتكيف مع التغيرات المناخية بالتعاون مع شركاء دوليين

استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الري ، عبد المنعم بيلاتي وزير الزراعة والموارد المائية والمصايد بتونس.

وأعرب عن سعادته باللقاء الذي يؤكد على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، متوجهًا بالشكر للجمهورية التونسية على موقفها الداعم لمصر في ملف المياه، مشيًرا لتشابه التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وتونس، خاصة تحديات التغيرات المناخية التي تؤثر على مصر وعدد كبير من الدول العربية والإفريقية، وهو ما يتطلب التعاون لتحسين عملية إدارة المياه والتعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ، والتي تم إقرارها خلال فعاليات مؤتمر المناخ الماضي COP27.

ولفت وزير الري إلى قيام مصر بطرح مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين (AWARe)، معربًا عن أمله في مشاركة كافة الدول الإفريقية في المبادرة الهامة التي تهدف بشكل أساسي لدعم المجتمعات المحلية في التأقلم والتكيف مع تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة بالقارة السمراء.

كما دعا الوزير التونسي لزيارة مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية، والمشاركة في حفل تدشين المركز الإفريقي للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية PAN AFRICANوالذي أُنشأ تحت مظلة مبادرة التكيف ليصبح منصة هامة لتدريب الكوادر الفنية من الدول الإفريقية الشقيقة لرفع وبناء القدرات في المجالات ذات الصلة بالمناخ.

وبيّن ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات تحلية المياه لإنتاج الغذاء، وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال المياه من خلال تشكيل مجموعة عمل مشتركة لتحديد مجالات التعاون وسبل تبادل الخبرات الفنية.

وأفاد الوزير التونسي بأن ما تمثله التغيرات المناخية من تحدٍ كبير لقطاع المياه بالدول العربية، يؤكد ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأمن المائي بالدول العربية في ظل ما تواجهه الدول من تحديات، وهو ما يتطلب التعاون لتحسين عملية إدارة المياه وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا لمجهودات الدولة التونسية لحوكمة إدارة المياه وحصاد مياه الأمطار وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا والتوسع في تحلية المياه الجوفية قليلة الملوحة باستخدام مصادر الطاقة غير التقليدية.