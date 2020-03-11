وزير الري : سنواجه غدًا أمطارًا تصل كثافتها إلى 45 مليمتر

في مؤتمر صحفيّ بمقر مجلس الوزراء اليوم حول الإجراءات الحكومية المُتبعة في ظل توقعات الطقس السيئ الأيام المقبلة

عقدت الحكومة بمقر مجلس الوزراء، اليوم، مُؤتمرًا صحفيًّا حول الإجراءات الحكومية المُتبعة في ظل توقعات الطقس السيئ الأيام المقبلة، وتحدّث بالمؤتمر الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، بالإضافة إلى كلٍّ من رئيس هيئة الأرصاد الجوية، ومدير التنبؤات بهيئة الأرصاد، ورئيس قطاع التخطيط في وزارة الري.

وفي مستهلّ المؤتمر الصحفي نوه وزير الإعلام بقرار رئيس الوزراء، أمس، تعطيل الدراسة يوم الخميس في المدارس والجامعات نتيجة الظروف الجوية، والتي من المتوقع أن تتعرض لها البلاد يومي الخميس والجمعة، وقد تمتد لأيامٍ أخرى.

وقال إن المُناقشات في جلسة اجتماع مجلس الوزراء بحثت توقعات الطقس السيئ، وارتأت الحكومة وقررت أنه من الأفضل اعتبار يوم الغد الخميس إجازة عامة على مستوى الجمهورية، عدا الجهات التي يقتضي عملها التعامل مع الأزمة.

وأوضح وزير الإعلام أن عقد المؤتمر الصحفي يهدف لتوضيح كل ما يتعلق بالقرار المُتخذ في ضوء الظروف المُناخية المتوقعة؛ حتى يعلم الرأي العام جِديّة الموضوع، ويكون شريكًا، ويلتزم المواطن بالإجراءات المطلوبة منه وهي ألا يغادر المنزل- في هذين اليومين- إلا في إطار الحدود القصوى وليس للتنزه.

ودعا وزير الإعلام الحضور لتوضيح الحالة التي سوف يكون عليها الطقس، ابتداء من وقت متأخر هذا اليوم، والإجراءات التي سوف يتم اتخاذها لمواجهة هذه الظروف غير المسبوقة.

من جانبه أوضح وزير الري أن هطول أمطار حين يكون بكثافة تصل إلى 15 ملم يُسبب أمطارًا غزيرة، وتتضاعف لتصل لدرجة السيول إذا بلغت الكثافة ما بين 40 و45 ملم، وهذا هو المتوقع.

وقال إن ما تقوم به وزارته وأجهزة الدولة هي إجراءات للتخفيف من الأضرار؛ لحماية المواطنين والمنشآت، وليس منع المخاطر، حيث إن ما تواجهه مصر ظاهرة طبيعية يتعرض لها العالم.

وعرض الوزير لعدد من الاحتياطات التي قامت بها وزارة الري لمواجهة هذه الظروف المناخية الطارئة.

ومن بينها تقليل التصرفات من بحيرة ناصر لاستيعاب كميات الأمطار في مجرى نهر النيل، والترع، والمصارف، وكذلك تخفيض مُستوى البحيرات.

مع الاستفادة من السدود المقامة خلال السنوات الأربع الماضية، في كل من شمال وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والصحراء الغربية للتعامل مع هذه الظاهرة.

ودعا وزير الري الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بالوزارة، للتحدث عن تفاصيل حركة الأمطار وتأثيراتها، والتدرج المتعلق بها خلال كل 6 ساعات.

وعرضت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، توقعات نماذج التنبؤ بالطقس بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على مستوى جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس الحالي وتصنيف المحافظات طبقًا لشدة الأمطار.

وقالت إن اليوم الأربعاء من المتوقع أن يشهد هطول أمطار متوسطة على غرب البلاد وشدتها تقلّ كلما اتجهنا على محافظات الوجه البحري وسيناء والقاهرة وشمال ووسط الصعيد.

وتابعت أن غدًا الخميس من المتوقع أن يشهد أمطارًا غزيرة على السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس والدلتا وسط الصعيد، وتمتد إلى جميع الأنحاء، وقد تؤدي لسيول على السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس.

وأضافت أنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة في يوم الجمعة، على السواحل الشمالية الغربية وفي بعض محافظات الوجه البحري، وتقلُّ شدتها على سيناء والقاهرة وشمال الصعيد.

ودعت لتوخي الحذر واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي يمكن أن تنتج عن هذه الأمطار، وتصل إلى سيول، وخاصة في السواحل الشمالية والمناطق ذات الطبيعة الجبلية، ويتم تحديث التنبؤ خلال الأيام المقبلة.

وأضافت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري أن استمرار الأمطار لمدة يومين سوف يضاعف من درجة الخطورة، بسبب تشبع الأرض بماء الأمطار، حيث إن درجة امتصاصها للمياه تقلّ، وكذلك القدرة الاستيعابية لشبكات الصرف تقل أيضًا.

ونوهت بأنه تتم متابعة لأخبار الأمطار كل ست ساعات، وكيفية الاستعداد لحركتها، وأنه من المقرر أن تنحسر الأمطار في اليوم الثالث، يوم السبت، لتصل إلى 5 ملم، حيث الكميات المعتادة التى نراها بشكل متكرر في مناطق كثيرة بالجمهورية.

وذكرت أنه يتم إبلاغ المحافظات التي سوف تتعرض للكَميات الأكبر من الأمطار لرفع جاهزيتها واتخاذ احتياطاتها اللازمة من حيث توافر المعدات.

وأوضحت أن محافظات الوادي الجديد ومطروح والجيزة والمنيا ، سوف تشهد هطول أمطار بشكل كبير نسبيًّا، وسوف تكون ذروة الأمطار الخميس وفقًا لنماذج التنبؤات.

مع تكاثر كميات الأمطار بدءًا من منتصف ليل الخميس، ومن المتوقع أن تصل إلى الذروة في الفترة من الساعة 12 مساء إلى الساعة 6 مساء الخميس بالمناطق الشرقية، بما فيها خليج السويس.

ومع فجر الجمعة سوف تتركز الأمطار على السواحل الشمالية، وتقلُّ على القاهرة.

وكشفت عن وجود بعض نماذج التوقعات تشير إلى وجود غزارة في الأمطار بمطروح والسواحل الشمالية تتعدى 70 ملم، وهي أرقام تمثل 4 أضعاف ما يسقط من أمطار في الظروف العادية.

وأشار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، لحالة المطارات المصرية، الأيام المقبلة اعتبارًا من اليوم.

وأوضح أن هناك خطة طوارئ مُتبعة، حيث إن ضمان الإقلاع والهبوط للطائرات من المطارات يجب أن يتم بمراعاة الحد الأدنى للرؤية ومراعاة الحد الأقصى لسرعة الرياح واتجاهها على المطارات، وأيضًا الحد الأقصى لكمية الأمطار المتساقطة على مطارات الجمهورية.

وطمأن وزير الطيران المدني المواطنين بأنه ستتم مراعاة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان أمان وسلامة الجميع.

ونوه بأنه في حال توجه أي طائرة من شركات وطنية أو شركات أخرى للمطارات المصرية، تتم مُراعاة تنبؤات الحالة الجوية، ويتم تحويل الطائرات لمطارات أخرى أو بلاد أخرى، أو عدم الإقلاع في حالات أخرى؛ لأن الأساس هو مراعاة اعتبارات الأمن والسلامة للراكبين والطائرات.