وزير الري : سنتعامل مع ملف مفاوضات سد النهضة بكل إيجابية وحذر

قال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى إنه سيتم التعامل مع ملف مفاوضات سد النهضة بكل إيجابية وحذر .

جاء ذلك خلال لقاء عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

ورحب الوزير بتصريحات رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد: ” قائلاً : ” رئيس وزراء إثيوبيا صرح قبل زيارته الأخيرة إلى مصر بتصريحات مختلفة عن ما كان في السابق وهذه التصريحات كانت مبشرة”.

ولفت إلى أن البيان المشترك لمصر وإثيوبيا حول مفاوضات سد النهضة خطوة إيجابية من قيادتي الدولتين وأنه بمثابة “خارطة طريق” للفترة المقبلة.

وأكد خلال لقاء عبر ” برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :” أن التعامل مع ملف المفاوضات في الفترة المقبلة سيكون بكل إيجابية وحذر كاشفاً أن هناك إعداداً للمفاوضات لكنها لم تبدأ بعد قائلاً : ” هناك إعداد للمفاوضات لكنها لم تبدأ بعد”.

وشدد سويلم أن مصر لاتبدأ المفاوضات من أول وجديد ولكنها تبني على ماتم الانتهاء منه في السابق قائلاً : ” نحن لا نبدأ المفاوضات من الأول، لكن نستكمل ما تم في السنوات السابقة حيث أنه ليس لدينا رفاهية الوقت كي نبدأ المفاوضات من الأول.