وزير الري : خطة استراتيجية قومية لإدارة المياه حتى 2037 بتكلفة 50 مليار دولار

مؤكدا أن هناك استراتيجية قومية لإدارة المياه وتلك الاستراتيجية، تستهدف من عدة محاور تحسين نوعية المياه عبر معالجة مياه الصرف الزراعي والصحي، ومشروعات الدولة

أكد الدكتور محمد عبد العاطي ، وزير الموارد المائية والري ، أن هناك استراتيجية قومية لإدارة المياه وتلك الاستراتيجية، تستهدف من عدة محاور تحسين نوعية المياه عبر معالجة مياه الصرف الزراعي والصحي، ومشروعات الدولة.

وقال عبد العاطي ، خلال مداخلة هاتفية مع عمرو عبد الحميد في برنامج من القاهرة على قناة سكاي نيوز عربية، إن الاستراتيجية تستهدف ترشيد الاستهلاك عبر برامج دشنت لتبطين الترع، وإدخال الري الحديث للزيادة من كفاءة الزراعة.

وأضاف عبد العاطي، كذلك تنمية الموارد المائية مثل تحلية النهر، وتهيئة البيئة المناسبة.

وأوضح وزير الموارد المائية والري أن تكلفة الخطة القومية للمياه حتى عام 2037 لا تقل عن 50 مليار دولار وستضاعف.

وقال الدكتور محمد عبد العاطي ، وزير الموارد المائية والري ، إن المياه مثل الهواء لا يجوز حجبها، مؤكدا أن المياه سلعة اجتماعية وليست اقتصادية، فضلًا عن أنها لا تقبل الاتجار فيها.