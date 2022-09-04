وزير الري: توفير الاحتياجات اللوجيستية والمادية لتطوير منظومة العمل بالمعاهد البحثية

زار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري المركز القومى لبحوث المياه بمقر المعاهد بالقناطر الخيرية، والتقى الدكتور خالد عبد الحي رئيس المركز القومي لبحوث المياه ومديري ونواب مديرى المعاهد البحثية والمعامل المركزية للرصد البيئى.

وأشار سويلم إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو التعرف على أهم التحديات ، والتعرف على الإمكانيات البحثية والبشرية واللوجيستية الحالية بالمركز وسبل تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانيات لخدمة مجالات المياه المختلفة ودعم جهود الدولة التنموية ، ومقترحات التعامل مع التحديات المختلفة التى قد تعيق العمل بالمعاهد.

وأكد سويلم أهمية مواصلة العمل الجاد والعمل بروح الفريق وإحترام الآخر ، مع التأكيد على أهمية تفعيل دور المركز كذراع بحثي لجهات الوزارة المختلفة وتحديد آلية لتبادل البيانات بين المعاهد البحثية من جانب ومصالح وهيئات وقطاعات الوزارة من جانب آخر ، وصولاً لإعداد دراسات بحثية تطبيقية يمكن الاستفادة منها في مشروعات الدولة الحالية والمستقبلية بما يُسهم فى تمكين متخذى القرار من اتخاذ القرارات الصحيحة بناء على أسس علمية دقيقة.

كما أكد على أهمية زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة فى الدراسات البحثية المختلفة، وأهمية العمل على مواصلة تطوير الأبحاث وتشجيع الباحثين بالمركز على تقديم أوراق بحثية مختلفة، وتذليل العقبات التي تواجه النشر العلمي في المجلات الدولية المحكمة، الأمر الذى يسهم فى رفع تصنيف المركز على المستوى الدولى.

وتم التباحث أيضا حول مراجعة مجالات البحث وتخصصات المعاهد وإعادة هيكلة المركز لتطوير منظومة العمل البحثى بما يتواكب مع التخصصات المستحدثة لتلبية احتياجات الوزارة والدولة الحالية والمستقبلية.

كما تباحث سويلم حول تطوير القوى البشرية الموجودة بالمركز القومى لبحوث المياه من خلال العمل على توفير التدريب الملائم سواء داخل أو خارج مصر خاصة لشباب الباحثين، مع الحرص على تحقيق العدالة وإتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن رأيه ، بالإضافة للعمل على توفير الاحتياجات اللوجيستية والمادية المختلفة لتسهيل وتطوير منظومة العمل بالمعاهد البحثية.

وأكد على وجود رقابة مستمرة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل بناءا علي معايير محددة ، مع ضرورة ربط المكافآت والحوافز بمعدلات الأداء والإنجاز.