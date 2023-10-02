وزير الري: تنفيذ 2353 مشروعا بتكلفة 261 مليار جنيه منذ 2014

استعرض الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، إنجازات الوزارة منذ عام 2014 وحتى تاريخه ، حيث تم تنفيذ 2353 مشروعا بقيمة 261 مليار جنيه.

وأوضح وزير الري فى كلمته أمام رئيس الجمهورية خلال فعاليات مؤتمر «حكاية وطن .. بين الرؤية والإنجاز»، حجم مشروعات التعاون الثنائى بين مصر ودول حوض النيل، والتى قامت مصر خلالها بإنشاء محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية.

وذكر أن من المحطات المشتركة بين مصر ودول حوض النيل ، 28 محطة في جنوب السودان و180 بئرا جوفيا فى كينيا و 12 محطة بالكونغو و 10 آبار بالسودان، فضلًا عن 75 بئر في أوغندا و 60 أخرى فى تنزانيا.

بالإضافة إلى إنشاء 2 مرسى نهري و 4 خزانات أرضية بجنوب السودان ، و 28 خزان أرضي فى أوغندا ، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار فى الكونغو الديمقراطية ، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه والعمل على إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار فى جنوب السودان.

وتضمنت مشاريع مصر مع دول حوض النيل أيضًا تنفيذ مشروعين لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات في أوغندا، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الأفريقية، وتوفير دورات تدريبية لعدد 1650 متدربا من 52 دولة إفريقية، وذلك بتكلفة إجمالية 100 مليون دولار لهذه المشروعات.

وأشار وزير الموارد المائية إلى أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات والخبرات المصرية باستثمارات تصل إلى 1.5 مليار جنيه.

تأهيل المنشآت المائية

استعرض الدكتور سويلم أنه قد تم تنفيذ أعمال إحلال وتأهيل للمنشآت المائية بتكلفة اجمالية 12.2 مليار جنيه منذ عام 2014 وحتى الآن، حيث تم إنشاء قناطر أسيوط الجديدة على نهر النيل بتكلفة 6.5 مليار جنيه.

وتم تأهيل قناطر فم الإبراهيمية وقنطرة زفتى وحجز اللاهون وقنطرة جمجرة بتكلفة 500 مليون جنيه، والعمل على تأهيل مجموعة قناطر ديروط الجديدة بتكلفة 1.3 مليار جنيه.

وأضاف وزير الري أنه قد تم إنشاء سحارات بتكلفة 1 مليار جنيه، ومنشآت خدمية مثل الكباري بتكلفة 3 مليار جنيه، كما تم عمل حصر وتقييم لعدد 47 ألف منشأ مائي بمختلف المحافظات لتحديد مدى احتياجها للتأهيل أو الإحلال أو الصيانة.

مجال صيانة محطات الرفع

أوضح الدكتور سويلم أنه قد تم تنفيذ مشروعات بتكلفة 6.4 مليار جنيه ، حيث تمت أعمال إحلال وتجديد عدد 45 محطة لخدمة زمامات 7.1 مليون فدان، وتأهيل وتوفير المهمات الكهروميكانيكية لرفع كفاءة المحطات إلى جانب حسم مشاكل بعض النقاط الساخنة مثل محطات وادى النقرة بكوم أمبو بأسوان.

بالإضافة إلى تدعيم مراكز الطوارئ بمعدات ومهمات للتدخل السريع وقت الأزمات والسيول والأمطار، وتوفير قطع غيار محلية من المصانع الوطنية لإنهاء العمرات بالمحطات.

وتابع : من أبرز المحطات التى تم تنفيذها محطات رفع الدشودى والخيرى وشريشرا وتروجا بتكلفة 1 مليار جنيه بتمويل من صندوق تحيا مصر.

وأوضح أن من المستهدف تنفيذ أعمال على المدى القريب بتكلفة 6.3 مليار جنيه تتضمن إنشاء محطات “النصر 5، قلابشو، الحامول، و سمتاى”.

وأضاف أنه تم طرح عملية توريد عدد 22 وحدة طوارئ كهرباء وديزل لتدعيم مراكز الطوارئ ، وطرح توريد وتركيب عدد 23 ماكينة تنظيف شبك أعشاب لمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء .

مجال تطوير منظومة الري

وقال وزير الري إنه يتم سنويًا تطهير 33 ألف كيلومتر من الترع و22 ألف كيلومتر من المصارف، كما تم تأهيل 7200 كيلومتر من الترع بتكلفة 25 مليار جنيه.

وأضاف أن الوزارة عملت على تأهيل 3100 كيلومتر من الترع بتكلفة 10 مليار جنيه، وجار طرح 1500 كيلومتر من الترع بتكلفة 7 مليارات جنيه.

بالإضافة لوضع أولويات للتحول للري الحديث فى الأراضى الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر، من خلال تصميم وتنفيذ شبكة رى بالتنقيط متصلة بنقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية ، والتوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه على المساقى اعتمادا على مواد قانون الموارد المائية والري الجديد.

مجال الصرف الزراعي

كشف وزير الري أنه قد تم تنفيذ مشروعات كبرى بتكلفة إجمالية تصل إلى 170 مليار جنيه، وهى مشروع محطة بحر البقر لمعالجة المياه بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح 456 ألف فدان.

بالإضافة إلى مشروع محطة الحمام بطاقة 7.5 مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح 362 ألف فدان، ومشروع المحسمة بطاقة 1 مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح 50 ألف فدان، فضلًا عن إعادة تدوير واستخدام 21 مليار متر مكعب سنويا من المياه.

مشروعات واحة سيوة

قامت وزارة الري بتنفيذ مشروع متميز بتكلفة 2 مليار جنيه وبالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجامعة القاهرة وأهالي واحة سيوة لتطوير وتنمية الواحة والتعامل مع تحدي ارتفاع مناسيب المياه ببركة سيوة وبركة بهى الدين وسوء حالة جسور بركة سيوة.

تنفيذ قناة مكشوفة بطول 33.7 كيلو متر لنقل مياه الصرف الزراعي إلى منخفض عين الجنبي شرقي الواحة ، وغلق 42 بئر شديد الملوحة كمرحلة أولى ومستهدف غلق 212 بئرا مع حفر بدائل من الآبار العذبة.

بالإضافة إلى إنشاء محطة رفع لخفض مناسيب المياه في بركة سيوة وتدعيم وتعلية عدد من الجسور المحيطة ببركة سيوة بإجمالي أطوال تصل الى 14 كيلومتر، والتعامل مع تحدي نقص المياه بمنطقة الكاف من خلال إنشاء مأخذ محطة رفع وبيارة سعة 200 متر مكعب، وتركيب منظومة توليد كهربية بالطاقة شمسية قدرة 120 كيلو وات وإنشاء محطة رفع مياه تتكون من عدد 3 مجموعات رفع قدرة 85 كيلو وات ورفع كفاءة خزان منطقة الكاف بسعة 2400 متر مكعب .

مساهمات لمبادرة “حياة كريمة”

وقال الدكتور سويلم خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن، أن وزارة الموارد المائية والري قدمت عدد 139 قطعة أرض بمساحة 60 فدان لتنفيذ 153 مشروع خدمى عليها.

بالإضافة لتقديم 147 قطعة أرض أخرى بباقى المراكز بمساحة 1004 فدان لتنفيذ 188 مشروع خدمي عليها مثل محطات رفع صرف صحي ، مدارس، مواقف نموذجية، وحدات صحية، فضلًا عن محطات معالجة مياه، ومراكز شباب ومشروعات تطوير العشوائيات .

مجال التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية

استعرض وزير الري مشروعات الحماية من أخطار السيول، حيث تم إنشاء 268 عمل صناعي بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية 192 مليون متر مكعب وبتكلفة 1.68 مليار جنيه.

وأضاف أنه جارى إنشاء 70 عمل صناعي آخر بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية 64 مليون متر مكعب وبتكلفة 1.33 مليار جنيه، ومن المستهدف إنشاء 69 عمل صناعي آخر بمحافظات الصعيد بتكلفة 4.61 مليار جنيه حتى عام 2024.

وقال أن في محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، تم إنشاء 1359 عمل صناعي للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية 158 مليون متر مكعب وبتكلفة 5 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه جارى إنشاء 20 عمل صناعي للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية 9.5 مليون متر مكعب وبتكلفة 480 مليون جنيه، ومن المستهدف تنفيذ 600 عمل صناعي للحماية من أخطار السيول بتكلفة 5.6 مليار جنيه .

وأوضح أن الوزارة فى مجال حماية الشواطئ المصرية، قامت بتنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى 120 كيلومتر بتكلفة 3.6 مليار جنيه، والتى نتج عنها اكتساب مساحات من الأراضي قدرها 1.8 مليون متر مربع وحماية استثمارات قيمتها 75 مليار جنيه.