وزير الري: تنفيذ 1500 منشأ متنوع للحماية من أخطار السيول منذ 2016

قام الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى بزيارة لمحافظة البحر الأحمر، لتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة ومتابعة معدلات تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول ونهو هذه المشروعات فى موعدها المحدد طبقاً للبرنامج الزمنى.

وصرح الدكتور “عبد العاطى” بأن هذه الزيارة التفقدية لمخرات السيول وأعمال الحماية تهدف للإطمئنان على جاهزية أعمال الحماية وقطاعات وجسور مخرات السيول للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول بكفاءة عالية وبدون أى تأثير على المواطنين أو المنشآت التى تحميها، إضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يمكن إستخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لإستخدامات الشرب والرعى، مشيراً لتنفيذ 1500 منشأ متنوع للحماية من أخطار السيول منذ عام 2016 وحتى تاريخه، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة لهذا الملف الهام.

وقام الدكتور عبد العاطى بتفقد أعمال الحماية بمدينة رأس غارب وهى عبارة عن 3 بحيرات صناعية و3 حواجز توجيه بوادى عربة بالزعفرانة بسعة تخزينية 11.50 مليون متر مكعب ، والجارى تنفيذها ضمن منظومة الأعمال التي تستهدف حماية مدينة رأس غارب من أخطار السيول والبنية التحتية وحماية طريق الغردقة الساحلى من أخطار السيول.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن إحدي البحيرات الجاري تنفيذها بوادي عربة بالزعفرانة تمكنت من حجز 350 ألف متر مكعب من المياه ، بالإضافة لحصاد 415 ألف متر مكعب من المياه بوادي الحواشية برأس غارب ، بإجمالى 765 ألف متر مكعب من المياه، خلال موجة الأمطار الغزيرة والسيول التى تعرضت لها محافظة البحر الأحمر خلال يومي 18، 19 فبراير الماضى ، وهو ما يعكس الدور الهام لمثل هذه المنشآت في التخفيف من الآثار التدميرية للسيول.

كما تفقد سيادته القناة الصناعية والحاجز الترابى المقام خلفها والتى تمتد بطول 12 كيلومترا، والتى يجرى تنفيذها حالياً لحماية مدينة رأس غارب من أخطار السيول.

كما تم تفقد عدد من المناطق الجاري دراسة حمايتها من أخطار السيول ومنها دير الأنبا أنطونيوس، موجها بتنفيذ أعمال الحماية للأديرة التاريخية بوادي عربة.

كما تفقد سيادته أحد الآبار الإستكشافية التي تم تنفيذها بمنطقة وادي عربة ضمن المرحلة الأولى لحزمة الآبار الاستكشافية التي تم حفرها بعدد من مناطق الجمهورية لإستكشاف طبيعة وإمكانات الخزانات الجوفية بتلك المناطق ضمن دراسة تقييم إمكانات الخزانات الجوفية بمصر.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن أعمال الحماية الجارى تنفيذها حالياً لحماية مدينة رأس غارب تُعد إستكمالاً للأعمال المنشأة سابقاً وهى عبارة عن 1 بحيرة صناعية وحاجز ترابى خلفها بوادى الدرب والتى تم نهوها عام 2018 ، و3 بحيرات صناعية وحاجز ترابى خلفها بوادى حواشية والتى تم نهوها عام 2019.

كما أوشكت عملية إنشاء سد وبحيرة صناعية وحاجز ترابى خلفها وقناة صناعية بوادى القويح بمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر على الانتهاء.

كما يجرى حالياً الإعداد لطرح عدد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمرسى علم بمحافظة البحر الأحمر ، عبارة عن عدد من البحيرات الصناعية وسدود الإعاقة وحواجز التوجيه ، وذلك إستكمالاً لمنظومة الحماية القائمة بالفعل وهى عبارة عن عدد 5 سدود بمنطقة الشيخ الشاذلى التابعة لمرسى علم والتى تصل سعتها الاستيعابية إلى 3 ملايين متر مكعب من المياه ، وبحيرة وحاجز بوادى علم بمدينة مرسي علم، وقناة وحاجز توجيه لحماية قرية عرب صالح بمرسي علم.

الجدير بالذكر أن محافظة البحر الأحمر قد شهدت أمطار غزيرة يوم الجمعة الموافق 12 نوفمبر 2021، وقد تمكنت أعمال الحماية بوادى حوضين بشلاتين وهى عبارة عن بحيرتين وحاجزين من حماية الأفراد والمنشآت وحصاد 6 ملايين متر مكعب من المياه.